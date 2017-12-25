43-летняя Диана Арбенина удивила своих поклонников, признавшись, что в скором времени планирует стать женой. Оказалось, певица уже давно мечтает пойти под венец.
Напомним, однажды певица уже состояла в браке с поэтом и музыкантом Константином Арбениным. Но их совместная жизнь продлилась недолго, поэтому теперь Диана подходит к вопросам бракосочетания очень серьезно. Солистка «Ночных снайперов» считает, что порой лучше вовсе не жениться, чем потом разводиться. На данный момент у Дианы есть мужчина, способный делать ее счастливой каждый день, но она предпочитает не называть его имени. Певица отмечает, что нынче у нее большая, осознанная любовь.
Кстати, у Дианы есть двое детей. Артему и Марте по семь лет, певица родила их в 35. Солистка «Ночных снайперов» не рассказывает, кто именно стал отцом ее отпрысков. У Арбениной не самые простые отношения с отцом двойняшек, что и является одной из основных причин такой скрытности. Лишь несколько раз певица упоминала в СМИ, что он красивый и высокий мужчина, но совершенно не публичный.
А Диана в курсе, что она планирует выйти замуж?