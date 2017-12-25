Не так давно стало известно, что 43-летняя Диана Арбенина не намерена всю жизнь носить статус незамужней женщины. У певицы уже есть двое детей, и она надеется, что наступающий год Собаки принесет им отца, а ей — мужа.

43-летняя Диана Арбенина удивила своих поклонников, признавшись, что в скором времени планирует стать женой. Оказалось, певица уже давно мечтает пойти под венец.

«Каждому овощу свой срок. Думала выйти замуж, но что-то в 2017 году не получилось. А в 2018-м – посмотрим. Все-таки год Собаки – значит, будет год верности, преданности. Может, и получится стать женой», – рассказала женщина о своих надеждах на будущее порталу Sobesednik.ru. «Каждому овощу свой срок. Думала выйти замуж, но что-то в 2017 году не получилось. А в 2018-м – посмотрим. Все-таки год Собаки – значит, будет год верности, преданности. Может, и получится стать женой», – рассказала женщина о своих надеждах на будущее порталу Sobesednik.ru.

Напомним, однажды певица уже состояла в браке с поэтом и музыкантом Константином Арбениным. Но их совместная жизнь продлилась недолго, поэтому теперь Диана подходит к вопросам бракосочетания очень серьезно. Солистка «Ночных снайперов» считает, что порой лучше вовсе не жениться, чем потом разводиться. На данный момент у Дианы есть мужчина, способный делать ее счастливой каждый день, но она предпочитает не называть его имени. Певица отмечает, что нынче у нее большая, осознанная любовь.





Кстати, у Дианы есть двое детей. Артему и Марте по семь лет, певица родила их в 35. Солистка «Ночных снайперов» не рассказывает, кто именно стал отцом ее отпрысков. У Арбениной не самые простые отношения с отцом двойняшек, что и является одной из основных причин такой скрытности. Лишь несколько раз певица упоминала в СМИ, что он красивый и высокий мужчина, но совершенно не публичный.