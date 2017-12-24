Скандал, связанный с разводом Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна, не утихает уже несколько месяцев. На днях защитница бывшей жены знаменитого актера Элина Мазур решила раскрыть правду о том, что на самом деле произошло между экс-супругами.

1 2 3 ... 13 Элина Мазур раскрыла правду о разводе Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна

Элина Мазур, которая ранее настаивала на невиновности Виталины Цымбалюк-Романовской, сделала новое заявление в эфире программы «Новые русские сенсации». «Я прекрасно понимаю, что было ее целью. Оставить старого больного человека немощным. Когда я это осознала, а произошло это не сразу, мне захотелось сбежать. Это неправильно», — заявила Элина журналистам. Она не стала скрывать, что Виталина наняла ее специально, чтобы оставить Джигарханяна без денег.

«Да, Виталина наняла меня, чтобы забрать у Джигарханяна все. Она действительно хотела оставить его ни с чем. Я была режиссером всех скандалов, полностью поставила развод так, чтобы Виталина стала еще богаче, и она стала», — сообщила Мазур. «Да, Виталина наняла меня, чтобы забрать у Джигарханяна все. Она действительно хотела оставить его ни с чем. Я была режиссером всех скандалов, полностью поставила развод так, чтобы Виталина стала еще богаче, и она стала», — сообщила Мазур.

Элина и Виталина поссорились, когда Цымбалюк-Романовская получила все, что хотела от Джигарханяна. Однако сейчас женщина хотела бы извиниться перед Арменом Борисовичем. «Я действительно была не права и нашла в себе силы это признать», — подчеркнула Элина.

Свое мнение о сложившейся ситуации высказала и Елена Ксенофонтова, которая на протяжении многих лет работала в театре Джигарханяна. Свое мнение о сложившейся ситуации высказала и Елена Ксенофонтова, которая на протяжении многих лет работала в театре Джигарханяна.

«Однажды Виталина заперла его в собственном кабинете из-за такой ситуации. Он долго бился в дверь, а она делала вид, что все нормально. Меня Виталина не любила, чувствовала конкуренцию. Она устранила всех старых актеров, имевших влияние на Джигарханяна. Я ушла последней в 2013 году», — рассказала актриса. После своего увольнения Елена неоднократно пыталась связаться с Арменом, но он не брал трубку.