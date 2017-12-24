Элина Мазур, которая ранее настаивала на невиновности Виталины Цымбалюк-Романовской, сделала новое заявление в эфире программы «Новые русские сенсации». «Я прекрасно понимаю, что было ее целью. Оставить старого больного человека немощным. Когда я это осознала, а произошло это не сразу, мне захотелось сбежать. Это неправильно», — заявила Элина журналистам. Она не стала скрывать, что Виталина наняла ее специально, чтобы оставить Джигарханяна без денег.
Элина и Виталина поссорились, когда Цымбалюк-Романовская получила все, что хотела от Джигарханяна. Однако сейчас женщина хотела бы извиниться перед Арменом Борисовичем. «Я действительно была не права и нашла в себе силы это признать», — подчеркнула Элина.
«Однажды Виталина заперла его в собственном кабинете из-за такой ситуации. Он долго бился в дверь, а она делала вид, что все нормально. Меня Виталина не любила, чувствовала конкуренцию. Она устранила всех старых актеров, имевших влияние на Джигарханяна. Я ушла последней в 2013 году», — рассказала актриса. После своего увольнения Елена неоднократно пыталась связаться с Арменом, но он не брал трубку.
ух ты блин, сериал продолжается!!!
ух ты блин, сериал продолжается!!!
Ё-мое, а я купилась на Виталинку! Надо же!!!
Казалось бы, ещё неделю назад Мазурик в десна с Цымбалой целовалась! Ан нет! После скандала с сетью борделей решила соскочить с темы? Керосином запахло?!
Армен Борисович связался с быдлом . Вот и результат . Цымбалина , даже внешне не смогла измениться , с такими -то деньгами , вся в рюшках и розочках . Джигарханян с ней был очень щедр , это надо же настолько быть алчной и жестокой , что б так поступить с Джигарханяном . И не надо тут про молодость ее говорить , на редкость плюгавая внешность у Виталины . Так в жизни повезло , но *** есть *** .
Малахову позор ! Продажный журналюга . Сколько грязи вылил на Армен Борисовича . Просто , фу !
Ксенофонтова разнесла Виталину . Как такие талантливые артисты терпели эту украинскую деревню?
Может когда Мазур накуатировали,ей Виталина посоветовала идти сдаваться и валить всё на неё?
как же нелепы старики, верящие ,что девочки молодые их любят не за деньги. Так что жалеть в этой истории некого: каждый получил что хотел, финал закономерный.
Керосином запахло?!
Или Виталина не поделилась с ней, как договаривались.