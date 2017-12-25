В марте 2016 года стало известно, что Федор и Светлана Бондарчук расстались после 25 лет брака. Вскоре после этого знаменитый режиссер начал встречаться с актрисой Паулиной Андреевой, а вот в личной жизни его экс-жены наступило затишье. Лишь через год интернет-пользователи по косвенным признакам начали догадываться, что у Светланы появился новый возлюбленный. Однако 49-летняя Бондарчук домыслы фолловеров не комментировала, продолжая публиковать фотографии с шикарными букетами, которые, как предположили ее поклонники, ей дарил таинственный бойфренд. В Сети ходили слухи, что избранником экс-жены режиссера стал фотограф Сергей Табунов, но до недавнего времени этому не было подтверждений.
Сам Табунов не захотел сообщать подробности романа. «Да что тут рассказывать? Это жизнь», — смущаясь, ответил Сергей на вопросы о романе со Светланой. Познакомились они, как выяснили журналисты, на одном из светских вечеров. В середине декабря фотограф побывал на дне рождения главного редактора журнала Hello!.
По словам инсайдеров, у Табунова и Бондарчук немало общих друзей: Рената Литвинова, Андрей Киселев, Надежда Оболенцева. Никто из их близких даже не заметил, как начались эти отношения. Влюбленные, как утверждают анонимные источники, понимают друг друга с полуслова.