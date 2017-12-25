22 декабря Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали 2-летие своей дочери Теи. Родители устроили для малышки шикарный праздник. Бессменная ведущая «Дома-2» и ее муж пригласили в гости целую команду аниматоров, благодаря которой девочка почувствовала себя как в сказке. На следующий день Ксения и Курбан отправились в караоке. Видеозапись с выступлением Бородиной Омаров опубликовал на своей странице, сопроводив его интересным постом.
Курбан заявил, что многие продюсеры звонят Ксении с предложением записать собственный хит, но она отказывается. Бизнесмен дал понять, ведущая «Дома-2» могла бы зарабатывать не меньше своей коллеги. «У нее дети самые счастливые, ее муж самый счастливый человек на свете, у нее все по-настоящему, потому что она знает где сказка, а где быль», — уверен Курбан.
Омарову приятно, что большая часть его подписчиков понимает, что самое главное в жизни — это близкие люди. В конце своей речи бизнесмен заявил, что гордится своими фолловерами, которые, по его мнению, не обращают внимания на «звездную пыль» и вкладывают все свое время именно в создание семьи.
Радует, что есть мужчины, которые могут высказаться о женщине без оскорблений и оглядок на то, что "нуэтожеженщина".
Видимо о семейных ценностях думал чувак, когда изменял беременной жене! Лицемер и спиногрыз!лучше бы промолчал
ну выбрала ты семью - на здоровье, но чего орать об этом на всех углах? мол, я бы вот тоже могла, но я не такая, я женщина серьезная. еще и своего "самого счастливого" двухминутного туалетного мужа посты агитировать писать на эту тему. я согласна с тем, что бузова фрик, но бородина - закомплексованная дурочка, играющая в идеальную семью и сама же в нее не верящая.
а какое его дело до бузовой или в угоду бороде своей накатал?
бриллиантовый бизнес не пошел в гору и трехминутка решил поддаться в философы и поговорить о великом о ценностях, о семье?? смешно!! интересно какие у него были ценности в тот момент, когда он изменял своей жене?
бриллиантовый бизнес не пошел в гору и трехминутка решил поддаться в философы и поговорить о великом о ценностях, о семье?? смешно!! интересно какие у него были ценности в тот момент, когда он изменял своей жене?
Нейтрально отношусь к Бузовой, ибо она не лучше и не хуже большинства российских певичек. А вот Бородина со своим мужем, честно говоря, подзадолбали. Создается впечатление, что тут просто зависть голая говорит: Бузова без таланта добилась успеха, а у Бородиной, заставившей трепетать караоке из-за голоса, которым восхищалась Успенская, ни фига не получается.
Видимо о семейных ценностях думал чувак, когда изменял беременной жене! Лицемер и спиногрыз!лучше бы промолчал
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Видимо о семейных ценностях думал чувак, когда изменял беременной жене! Лицемер и спиногрыз!лучше бы промолчал
фу как некрасиво,баба а не мужик!Все таки из одной компании