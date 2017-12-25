Не один месяц в Сети ходят слухи о том, что 31-летняя Ольга Бузова и 34-летняя Ксения Бородина недолюбливают друг друга. Правда, недавно у поклонниц ведущих «Дома-2» появилась надежда на их примирение. Однако на днях 37-летний Курбан Омаров опубликовал в своем Инстаграме пост, в котором намекнул на то, как в их семье относятся к певице.

1 2 3 ... 15 Курбан Омаров в своем Инстаграме намекнул, что в их семье Ольгу Бузову считают фриком

22 декабря Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали 2-летие своей дочери Теи. Родители устроили для малышки шикарный праздник. Бессменная ведущая «Дома-2» и ее муж пригласили в гости целую команду аниматоров, благодаря которой девочка почувствовала себя как в сказке. На следующий день Ксения и Курбан отправились в караоке. Видеозапись с выступлением Бородиной Омаров опубликовал на своей странице, сопроводив его интересным постом.

«Ксю своим голосом, которым вслух восхищалась мне сама Успенская, снова заставила «трепетать» весь караоке! А вы думали она петь не умеет? Просто человек выбирает семью, вы часто видите ее на разных шоу, на тусовках селебрити итд? Нет конечно ! Потому, что у нее другие ценности», — написал Омаров (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). «Ксю своим голосом, которым вслух восхищалась мне сама Успенская, снова заставила «трепетать» весь караоке! А вы думали она петь не умеет? Просто человек выбирает семью, вы часто видите ее на разных шоу, на тусовках селебрити итд? Нет конечно ! Потому, что у нее другие ценности», — написал Омаров

Курбан заявил, что многие продюсеры звонят Ксении с предложением записать собственный хит, но она отказывается. Бизнесмен дал понять, ведущая «Дома-2» могла бы зарабатывать не меньше своей коллеги. «У нее дети самые счастливые, ее муж самый счастливый человек на свете, у нее все по-настоящему, потому что она знает где сказка, а где быль», — уверен Курбан.

Также в своем послании Омаров Также в своем послании Омаров намекнул на Ольгу Бузову и феномен ее успеха , который не дает покоя многим представителям шоу-бизнеса. «Просто «сегодня» чем ты больше «фрик» тем ты популярней. Но будет «завтра» и вы поймете, что в этом мире совсем другие ценности», — заявил Курбан.

Омарову приятно, что большая часть его подписчиков понимает, что самое главное в жизни — это близкие люди. В конце своей речи бизнесмен заявил, что гордится своими фолловерами, которые, по его мнению, не обращают внимания на «звездную пыль» и вкладывают все свое время именно в создание семьи.