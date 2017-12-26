Несмотря на то, что Тимати не афиширует свою личную жизнь, уже ни для кого не секрет, что он встречается с Анастасией Решетовой. Поговаривают, влюбленные намерены сыграть свадьбу в самое ближайшее время. Однако некоторые поклонники рэпера не сомневаются в том, что у него остались чувства к бывшей избраннице Алене Шишковой. Именно поэтому, как утверждают фанаты, он снялся в ее промо-ролике.
По сюжету рэпер заходит в салон красоты и спрашивает у администратора Натальи Рудовой можно ли у них сделать массаж ног. Девушка отвечает, что такая услуга не предусмотрена. Однако Тимати не отчаивается и просит ее позвать хозяйку салона, которую сыграла Анастасия Решетова. В финале возлюбленная рэпера все же делает ему массаж.
Однако некоторым фолловерам видео понравилось. «Все круто на самом деле, и реклама угарная», «Ну молодцы пошутили», «Хорошая хозяйка», «Классная реклама, ненавязчивая и прикольная», — поделились своим мнением фанаты рэпера. А как вам видеоролик с участием Анастасии Решетовой и Тимати?
Даааа....я так понимаю в их отношениях ее роль, это ноги ему массажировать, ублажать и прислуживать. И правда, смотрится как-то унизительно)))), особенно, если она типа "хозяйка" салона))).
насколько себя надо неуважать чтобы кому-то копыта массировать ?!
Вроде ничего нет плохого в том, чтобы помассировать ноги любимому. Но вот конкретно это видео - какое-то противное чувство вызвало, именно унижения. Даже досматривать не хотелось
Ну Ладно Решетова но Рудова то куда, бабе то уже 34, а все туда же никак не натусуется с гламурными подружками, Не фильмов нормальных нет ни фига, не семьи, хотя внешне красивая
насколько себя надо неуважать чтобы кому-то копыта массировать ?!
А что в этом ужасного?почему бы не сделать массаж ног любимому человеку?не на камеру,конечно.Секс для вас тоже ужасен?
Даааа....я так понимаю в их отношениях ее роль, это ноги ему массажировать, ублажать и прислуживать. И правда, смотрится как-то унизительно)))), особенно, если она типа "хозяйка" салона))).
можно еще снять ролик, где решетова массирует ноги тимати и шишковой)))))
21 Решетовой? больше похоже на 31. Рудова как-то подурнела, с филерами перебор
насколько себя надо неуважать чтобы кому-то копыта массировать ?!
А это ролик чего и для чего? Ниче не поняла...