На днях в Инстаграме Тимати появилось новое видео, участие в создании которого приняли его 21-летняя возлюбленная Анастасия Решетова и 34-летняя Наталья Рудова. Далеко не всем фолловерам рэпера рекламный ролик пришелся по душе.

1 2 3 ... 13 Фанаты активно обсуждают видео, которое на днях опубликовал Тимати

Несмотря на то, что Тимати не афиширует свою личную жизнь, уже ни для кого не секрет, что он встречается с Анастасией Решетовой. Поговаривают, влюбленные намерены сыграть свадьбу в самое ближайшее время. Однако некоторые поклонники рэпера не сомневаются в том, что у него остались чувства к бывшей избраннице Алене Шишковой. Именно поэтому, как утверждают фанаты, он снялся в ее промо-ролике.

Впрочем, на днях Тимати опубликовал на своей странице в Инстаграме еще одно рекламное видео, в котором одну из ролей сыграла его нынешняя девушка. Впрочем, на днях Тимати опубликовал на своей странице в Инстаграме еще одно рекламное видео, в котором одну из ролей сыграла его нынешняя девушка.

По сюжету рэпер заходит в салон красоты и спрашивает у администратора Натальи Рудовой можно ли у них сделать массаж ног. Девушка отвечает, что такая услуга не предусмотрена. Однако Тимати не отчаивается и просит ее позвать хозяйку салона, которую сыграла Анастасия Решетова. В финале возлюбленная рэпера все же делает ему массаж.

«Опустил Решетову ниже плинтуса, где ее гордость, что на такое подписалась», «Ради денег массирует ноги с милым лицом», «У Решетовой хоть и шутка, но получилось унизительной», «Очень противно», «Очень неприятный осадок от этой рекламы», — написали многие интернет-пользователи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). «Опустил Решетову ниже плинтуса, где ее гордость, что на такое подписалась», «Ради денег массирует ноги с милым лицом», «У Решетовой хоть и шутка, но получилось унизительной», «Очень противно», «Очень неприятный осадок от этой рекламы», — написали многие интернет-пользователи

Однако некоторым фолловерам видео понравилось. «Все круто на самом деле, и реклама угарная», «Ну молодцы пошутили», «Хорошая хозяйка», «Классная реклама, ненавязчивая и прикольная», — поделились своим мнением фанаты рэпера. А как вам видеоролик с участием Анастасии Решетовой и Тимати?