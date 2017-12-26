В минувшие выходные Владимир Фриске стал героем программы «Секрет на миллион», где раскрыл новые подробности своего конфликта с Дмитрием Шепелевым. Позднее свое мнение о телеведущем высказала Алла Довлатова.

1 2 3 ... 13 Алла Довлатова рассказала о своих впечатлениях от Дмитрия Шепелева

Скандал между родственниками Жанны Фриске и ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым не утихает уже два года. Практически каждую неделю их конфликт обрастает новыми подробностями. Так, в недавнем выпуске шоу «Секрет на миллион» отец певицы Владимир рассказал, что телеведущий остановил эффективное лечение, которое могло спасти народную любимицу. Также Фриске заявил, что Шепелев до сих пор не дает им встретиться с внуком Платоном.

Многие интернет-пользователи после этих заявлений обрушились на Дмитрия с критикой, но он поспешил ответить хейтерам в своем Инстаграме. «(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). Многие интернет-пользователи после этих заявлений обрушились на Дмитрия с критикой, но он поспешил ответить хейтерам в своем Инстаграме. « Мне не в чем упрекнуть себя . Мне нечего объяснять и не за что оправдываться», — гневно ответил телеведущий

Позднее эту ситуацию решили обсудить в программе «Звезды сошлись». Алла Довлатова, которая присутствовала в студии шоу, высказала свое мнение о возлюбленном Жанны Фриске. «Родителям Жанны я верю. Шепелев далеко не такой белый и пушистый, каким показывает себя перед публикой». По словам Аллы, нет ничего удивительного в том, что Дмитрий стал ведущим программы «На самом деле» на Первом канале.

«Как раз такой скандальный ведущий и нужен для такой программы. Будут смотреть и думать: а может быть, он хороший?» — рассуждает Довлатова. «Как раз такой скандальный ведущий и нужен для такой программы. Будут смотреть и думать: а может быть, он хороший?» — рассуждает Довлатова.

Елену Санаеву поведение Дмитрия также смутило. «Я была в шоке, когда услышала от мальчика вопрос, который он задал дедушке: «Зачем ты отнял у нас дом и деньги?». Значит, папа маленького ребенка, ведущий Первого канала, серьезной передачи, говорит мальчику: «Это я потому не даю тебя бабушке с дедушкой, потому что они отняли деньги», — призналась актриса.



Многие гости, присутствовавшие в студии, поддержали Санаеву и Довлатову аплодисментами. Интернет-пользователи часто советуют Дмитрию все же не мешать общению Платона с семьей Жанны Фриске.