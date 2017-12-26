Скандал между родственниками Жанны Фриске и ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым не утихает уже два года. Практически каждую неделю их конфликт обрастает новыми подробностями. Так, в недавнем выпуске шоу «Секрет на миллион» отец певицы Владимир рассказал, что телеведущий остановил эффективное лечение, которое могло спасти народную любимицу. Также Фриске заявил, что Шепелев до сих пор не дает им встретиться с внуком Платоном.
Позднее эту ситуацию решили обсудить в программе «Звезды сошлись». Алла Довлатова, которая присутствовала в студии шоу, высказала свое мнение о возлюбленном Жанны Фриске. «Родителям Жанны я верю. Шепелев далеко не такой белый и пушистый, каким показывает себя перед публикой». По словам Аллы, нет ничего удивительного в том, что Дмитрий стал ведущим программы «На самом деле» на Первом канале.
Елену Санаеву поведение Дмитрия также смутило. «Я была в шоке, когда услышала от мальчика вопрос, который он задал дедушке: «Зачем ты отнял у нас дом и деньги?». Значит, папа маленького ребенка, ведущий Первого канала, серьезной передачи, говорит мальчику: «Это я потому не даю тебя бабушке с дедушкой, потому что они отняли деньги», — призналась актриса.
Многие гости, присутствовавшие в студии, поддержали Санаеву и Довлатову аплодисментами. Интернет-пользователи часто советуют Дмитрию все же не мешать общению Платона с семьей Жанны Фриске.
Давным давно понятно.
"Санаеву поведение Дмитрия также смутило. «Я была в шоке, когда услышала от мальчика вопрос, который он задал дедушке: «Зачем ты отнял у нас дом и деньги?"а что делала Санаева рядом с папойфри и Платоном? она родственница? или просто сплетни распускает?
Неужели они верят в.о.р.у-дедушке, что мальчик про деньги и дом спрашивал? Здесь одно из двух - иди старик совсем впал в маразм, либо за деньги не гнушается нести такие б.р.е.д.н.и.
Хоть кто- то из звёзд открыто и честно высказались про него...!!!респект и уважуха Вам Алла!!!
Ой, Довлатова-то божий одуванчик))) на себя оборотись, Марина
Хоть кто- то из звёзд открыто и честно высказались про него...!!!респект и уважуха Вам Алла!!!
А почему ребенок говорит такие веши? Он сам додумался? Просто папа добрый и чуткий настраивает мальчика. А такое поведение уже о многом говорит. Зачем впутывать ребенка? Я,вот тоже не люблю свекров, а они меня.но дети то причем, они общаются и прекрасно ладят.зачем свое отношение переносить на детей и мстить?
Алле лишь бы своими пельменями поворотить.......
Кто такая Довлатова и Санаева? Одна страшная тетка надутыми губешками, прыгающая с одного шоу на другое и представляющая себя экспертом человеческих жизней, а вторая, стареющая актриса, решившая подзаработать к пенсии и выдать небольшой монолог-обвинение в адрес Шепелева. Что они могут знать о жизни и взаимоотношениях между Шепелевым и папы Фри.
А почему ребенок говорит такие веши? Он сам додумался? Просто папа добрый и чуткий настраивает мальчика. А такое поведение уже о многом говорит. Зачем впутывать ребенка? Я,вот тоже не люблю свекров, а они меня.но дети то причем, они общаются и прекрасно ладят.зачем свое отношение переносить на детей и мстить?