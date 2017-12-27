58-летняя телеведущая Лариса Гузеева впервые порадовала своих подписчиков в социальных сетях фотографией дочери Ольги и ее молодого человека Сергея. Девушка выглядит очень счастливой на снимке, а ее избранник — по-настоящему влюбленным.

1 2 3 ... 12 Лариса Гузеева выложила в Сеть фото, на котором ее дочь позирует вместе с бойфрендом

На днях Лариса Гузеева выложила в Сеть фотографию, на которой Леля (так актриса ласково называет дочь, — прим. Woman.ru) позирует вместе со своим бойфрендом. Девушку-бунтарку, прежде одевавшуюся дерзко и выбиравшую самые экстравагантные прически, просто не узнать!

«Как быстро летит время! Всем любви и радости!» — написала Гузеева под нежным снимком (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). «Как быстро летит время! Всем любви и радости!» — написала Гузеева под нежным снимком (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).

Подписчики знаменитости тут же принялись желать любви и счастья влюбленным и строить догадки о том, как скоро в Сети появится новость о помолвке Ольги и Сергея. Нам кажется, что фолловеры звезды экрана зря пытаются торопить события, ведь девушка совсем недавно закончила школу. Так что фраза «Давай поженимся» вряд ли прозвучит в доме ведущей одноименной передачи очень скоро.



Любопытно, что молодой человек Лели, в отличие от многих своих ровесников, вовсе не намерен становиться звездой Инстаграма. Аккаунт Сергея закрыт, известно лишь, что он живет на две столицы, путешествуя из Москвы в Лондон и обратно, а также называет себя «мирным хулиганом».

