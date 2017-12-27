Несколько лет назад в прессе муссировались слухи о том, что Виктория Бекхэм злоупотребляет алкоголем. С тех пор дизайнер не давала поводов вернуться к этим домыслам, однако на днях она опубликовала в Инстаграме несколько кадров, которые не на шутку обеспокоили ее фанатов.

1 2 3 ... 13 Виктория Бекхэм опубликовала в Инстаграме рождественские снимки, которые обеспокоили ее поклонников

Последние несколько дней западные звезды воодушевленно делятся в социальных сетях своими фотоотчетами о праздновании католического Рождества. В стороне не осталась и Виктория Бекхэм. Дизайнер опубликовала в Инстаграме трогательный семейный снимок, а в Сторис показала подарки, которые она получила от друзей.



Интернет-пользователи принялись с энтузиазмом обсуждать фотографии. Кого-то порадовала праздничная атмосфера, царящая в доме у Бекхэмов, кому-то понравился наряд Виктории. Но нашлись и те, кто принялся комментировать рождественские презенты.

В этом году Викторию задарили алкоголем. Так, среди посылок оказалась декорированная бутылка текилы, сделанная на заказ специально для Бекхэм. В этом году Викторию задарили алкоголем. Так, среди посылок оказалась декорированная бутылка текилы, сделанная на заказ специально для Бекхэм.

Мы также обратили внимание, что в последнее время дизайнер регулярно публикует в Сторис фотографии вина, которое она вечерами дегустирует вместе с супругом. Все это вызывает тревогу, учитывая, что в 2015 году жену футболиста уже обвиняли в злоупотреблении алкоголем. К тому же в этом месяце западные СМИ сообщили о высоких убытках компании Виктории Бекхэм. Надеемся, что бизнес-неудачи дизайнера никак не связаны с ее возможными пагубными пристрастиями.