Последние несколько дней западные звезды воодушевленно делятся в социальных сетях своими фотоотчетами о праздновании католического Рождества. В стороне не осталась и Виктория Бекхэм. Дизайнер опубликовала в Инстаграме трогательный семейный снимок, а в Сторис показала подарки, которые она получила от друзей.
Интернет-пользователи принялись с энтузиазмом обсуждать фотографии. Кого-то порадовала праздничная атмосфера, царящая в доме у Бекхэмов, кому-то понравился наряд Виктории. Но нашлись и те, кто принялся комментировать рождественские презенты.
Мы также обратили внимание, что в последнее время дизайнер регулярно публикует в Сторис фотографии вина, которое она вечерами дегустирует вместе с супругом. Все это вызывает тревогу, учитывая, что в 2015 году жену футболиста уже обвиняли в злоупотреблении алкоголем. К тому же в этом месяце западные СМИ сообщили о высоких убытках компании Виктории Бекхэм. Надеемся, что бизнес-неудачи дизайнера никак не связаны с ее возможными пагубными пристрастиями.
Виктория пьяненькая🍸такая чудная на фото с рогами👐
Ну и что??Всем бухлишко дарят. Фотка веселая, Виктория на ней очень милая и обаятельная. С ее нагрузками расслабляться просто необходимо