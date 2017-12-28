Не так давно личные страницы 41-летнего Рамзана Кадырова в Фейсбуке и Инстаграме были деактивированы, а вскоре исчез и блог его супруги Медни. Однако на днях 18-летняя дочь главы Чечни зарегистрировала свои аккаунты в соцсетях.

В конце декабря Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о том, что его личные страницы в Фейсбуке и Инстаграме были удалены. Вскоре администрация популярной соцсети объяснила журналистам РБК, с чем связана блокировка аккаунта президента Чеченской республики: «Аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Фейсбук несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица». Вскоре после этого Рамзан сообщил о том, что в Чечне была создана собственная соцсеть.

Там, помимо страниц Кадырова и его супруги появился блог его старшей дочери Айшат. Первый пост девушка посвятила своему отцу, опубликовав трогательное стихотворение и видео, на котором они танцуют. Там, помимо страниц Кадырова и его супруги появился блог его старшей дочери Айшат. Первый пост девушка посвятила своему отцу, опубликовав трогательное стихотворение и видео, на котором они танцуют.

Также глава модного Дома Firdaws завела собственную страницу в Инстаграме. Пока единственная запись в микроблоге Айшат посвящена благотворительной акции. «Дом Моды «Firdaws» в лице своего Президента и креативного директора Айшат Кадыровой приглашает вас в Дом Моды «Firdaws» и кондитерскую «Paris» где вас ждут елки, на которых висят открытки, в которых дети написали, то о чем они мечтают. Снимите открытку с елки, купите подарок и передайте его ребенку. Ведь для ребенка получить подарок, о котором он мечтал — это настоящее волшебство, а тот, кто его дарит — волшебник. Давайте все вместе станем для них волшебниками!» — призвала Кадырова.



К слову, в своем интервью Айшат заявляла, что все решения принимает в строгом соответствии с советами своего мужа. Напомним, супругом главы модного Дома является сын погибшего друга главы Чечни. Сейчас Кадырова живет вместе со своим избранником неподалеку от резиденции отца.