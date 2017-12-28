В конце декабря Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о том, что его личные страницы в Фейсбуке и Инстаграме были удалены. Вскоре администрация популярной соцсети объяснила журналистам РБК, с чем связана блокировка аккаунта президента Чеченской республики: «Аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Фейсбук несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица». Вскоре после этого Рамзан сообщил о том, что в Чечне была создана собственная соцсеть.
Также глава модного Дома Firdaws завела собственную страницу в Инстаграме. Пока единственная запись в микроблоге Айшат посвящена благотворительной акции. «Дом Моды «Firdaws» в лице своего Президента и креативного директора Айшат Кадыровой приглашает вас в Дом Моды «Firdaws» и кондитерскую «Paris» где вас ждут елки, на которых висят открытки, в которых дети написали, то о чем они мечтают. Снимите открытку с елки, купите подарок и передайте его ребенку. Ведь для ребенка получить подарок, о котором он мечтал — это настоящее волшебство, а тот, кто его дарит — волшебник. Давайте все вместе станем для них волшебниками!» — призвала Кадырова.
К слову, в своем интервью Айшат заявляла, что все решения принимает в строгом соответствии с советами своего мужа. Напомним, супругом главы модного Дома является сын погибшего друга главы Чечни. Сейчас Кадырова живет вместе со своим избранником неподалеку от резиденции отца.
Кому интересна была его страница до сих пор не пойму))Прямо трагедия всероссийского масштаба,страницу Кадырова заблокировали..