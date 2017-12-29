Не так давно в СМИ появилась информация о том, что 82-летний Олег Табаков был введен в состояние искусственной комы. На днях журналисты узнали, что актер наконец пришел в сознание. По словам врачей, пока знаменитый артист никого не узнает.

В конце ноября Олег Табаков был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Народный артист длительно время пребывал в реанимации. Состояние актера то улучшалось, то ухудшалось. А 30 ноября журналисты узнали, что он перенес экстренную операцию на сердце. Однако, несмотря на хирургическое вмешательство, новости о здоровье Олега оставались неутешительными.

По мнению специалистов, организм Табакова был ослаблен из-за длительной болезни. Недавно стало известно, что Олег пришел в сознание после медикаментозной седации. По информации Рен ТВ, актер практически никого не узнает.



Впрочем, им сейчас занимаются лучшие врачи. По некоторым данным, не так давно в больнице, где сейчас находится народный артист, даже побывали зарубежные специалисты, подтвердившие, что Табаков находится на правильном лечении.



Woman.ru следит за развитием событий и желает Олегу Табакову скорейшего выздоровления.