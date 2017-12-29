В конце ноября Олег Табаков был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Народный артист длительно время пребывал в реанимации. Состояние актера то улучшалось, то ухудшалось. А 30 ноября журналисты узнали, что он перенес экстренную операцию на сердце. Однако, несмотря на хирургическое вмешательство, новости о здоровье Олега оставались неутешительными.
По мнению специалистов, организм Табакова был ослаблен из-за длительной болезни. Недавно стало известно, что Олег пришел в сознание после медикаментозной седации. По информации Рен ТВ, актер практически никого не узнает.
Впрочем, им сейчас занимаются лучшие врачи. По некоторым данным, не так давно в больнице, где сейчас находится народный артист, даже побывали зарубежные специалисты, подтвердившие, что Табаков находится на правильном лечении.
Woman.ru следит за развитием событий и желает Олегу Табакову скорейшего выздоровления.
А почему бы на неправильном лечении? В России прекрасные специалисты, беда, что они не всем доступны. Выздоровления Олегу Павловичу, возвращения памяти, силы, терпения - семье, особенно Марине Зудиной!
Вот подтверждение тому, что наша медицина в упадке. И что же делать нам, простым больным людям?
Медицина, на самом деле, в России на ужасном уровне. Не знаю как в столице и в других крупных городах,говорю за Крым. Гоняют из кабинета в кабинет,запись на 2-6 месяцев может затянуться. Врачи кроме как назначать УЗИ ничего не хотят смотреть.Накипело( А ведь лечение в некоторых случаях затягивать крайне опасно.
Беременность 40 недель, в декабре надо сентябрьских делать. Не?
пусть выкарабкивается
Это конечно хорошо, но год еще не закончился
Беременность 40 недель, в декабре надо сентябрьских делать. Не?
Отстали бы уже от человека.ему лет до фига-пусть уже уйдет с миром,все равно все там будем.
Отстали бы уже от человека.ему лет до фига-пусть уже уйдет с миром,все равно все там будем.
Это ужасно, но я подумала о том же
А почему бы на неправильном лечении? В России прекрасные специалисты, беда, что они не всем доступны. Выздоровления Олегу Павловичу, возвращения памяти, силы, терпения - семье, особенно Марине Зудиной!