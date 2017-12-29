Селим Алахяров — победитель 6-го сезона «Голоса»! Имя триумфатора было названо в прямом эфире Первого канала вечером 29 декабря.
Подопечный Александра Градского обошел в суперфинале ученика Леонида Агутина Тимофея Копылова с серьезным отрывом. Зрители отдали Селиму более 67 процентов своих голосов.
Услышав свое имя из уст Дмитрия Нагиева, Селим не смог сдержать слез. Но сентиментальный момент продлился недолго: на сцену сразу вышли партнеры музыкального шоу, чтобы вручить победителю подарки — кредитную карту с лежащим на ней миллионом рублей и автомобиль Ford.
А после Алахяров исполнил песню «Чертово колесо», чтобы в очередной раз подтвердить, что действительно заслуживает называться лучшим голосом страны.
Поздравляем Селима и желаем ему успехов на отечественной эстраде!
Назван победитель 6-го сезона шоу «Голос»
Селим Алахяров — победитель 6-го сезона «Голоса»! Имя триумфатора было названо в прямом эфире Первого канала вечером 29 декабря.
Реклама
-
- Муж помогает материально бывшей жене. (19)
- Надоела семейная жизнь (7)
- Ореолы сосков потемнели, задержка 12 дней, месячные , хгч, тесты... (2)
- Проблема интима психологическая (6)
- Жесть. Муж постоянно орет (9)
- Болит них живота (1)
- Странный молодой человек (4)
- Корпоративы: со мной все нормально? (10)
- как предотвратить заражение ангиной (2)
- Рубцы (4)
- Фотографии выдают внутреннее состояние (9)
- Экскурсионные туры за границу (3)
- Боюсь, что беременна (8)
- Стоит ли бороться за популярного парня? (6)
- Мойте отчим пьёт по выходным! (4)
- муж по 5-8 часов в сутки смотрит ютьюб (14)
- становятся чуть ли не душой кампании? (6)
- Блефаропластика мезонитями. (3)
- Порварлся презерватив (18)
- Вершина (3)
- Умер Майкл Джексон (7685)
- Евровидение 2008 ,Как вам Билан? (3704)
- Плющенко снялся с одиночных соревнований (3097)
- Евро 2008!!! (2258)
- Певица Анастасия Приходько будет выступать за Россию на украинском языке... (1329)
- Кто слышал перепалку Ксюши Собчак и Кати Гордон в эфире радио "Маяк"? (727)
- Обращение майора Дымовского (677)
- Ксения Сухинова - новая мисс мира!!! (665)
- Латиноамериканки - самые красивые женщины в мире (582)
- Михайл Юревич женат или не женат? (528)
- Умер Солженицын (486)
- Билан выиграл!!! (395)
- Александр Рыбак (375)
- Тарзан (347)
- Евровидение!!! Мы снова что-то значим в мире??????? (332)
- Самые красивые песни (340)
- На Евровидение поедет музыкальный коллектив Петра Налича (329)
- ой!а правда что майкл из универа разбился в ДТП? (330)
- Пугачёва оскорбила Собчак!!!!!!!!!!! (314)
- Владивосток (305)
-
- Назван победитель 6-го сезона шоу «Голос» (13)
- Олег Табаков пришел в себя, но потерял память (41)
- СМИ: Александр Паль расстался с дочерью Оксаны Фандеры (26)
- Лариса Гузеева отчитала Анастасию Волочкову за глубокое декольте (26)
- Айшат Кадырова завела страницу в Инстаграме после блокировки аккаунта отца (7)
- Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций из-за поведения Романа Гриценко (61)
- Юлия Снигирь и Евгений Цыганов появились вместе на новогодней вечеринке (138)
- За здоровье! Из всех рождественских подарков Викторию Бекхэм больше всего порадовал алкоголь (15)
- Платон Шепелев-Фриске перестал узнавать родных своей матери (223)
- Виктория Лопырева и Николай Басков раскрыли правду о тайной свадьбе (42)
- Настасья Самбурская подогрела слухи о разводе с мужем (28)
- Топ-бабушка! Линда Евангелиста показала фото новорожденной внучки (11)
- Лариса Гузеева рассекретила возлюбленного своей 17-летней дочери (8)
- «Шепелев далеко не такой белый и пушистый»: Довлатова рассказала, что думает о возлюбленном Фриске (125)
- «Опустил Решетову ниже плинтуса»: в Сети обсуждают ролик, опубликованный Тимати (107)
- Беременная Ольга Рапунцель вернулась к Дмитрию Дмитренко, который ее бил (16)
- Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения своей экс-представительницы (172)
- Муж Ксении Бородиной объяснил успех Ольги Бузовой и дал понять, что считает ее «фриком» (61)
- Инсайдеры раскрыли подробности отношений Светланы Бондарчук с новым возлюбленным (29)
- СМИ: внебрачный сын Евгения Белоусова едва сводит концы с концами (75)
- «Опухоль начала уменьшаться»: Фриске заявил, что Шепелев остановил эффективное лечение Жанны (327)
- «Мне не за что оправдываться»: Шепелев гневно ответил возмущенным подписчикам (268)
- Платон Шепелев-Фриске перестал узнавать родных своей матери (223)
- Принцессе Кентской пришлось извиняться за расистскую брошь, которую она надела на обед с Меган Маркл (190)
- Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения своей экс-представительницы (172)
- Юлия Снигирь и Евгений Цыганов появились вместе на новогодней вечеринке (138)
- «Шепелев далеко не такой белый и пушистый»: Довлатова рассказала, что думает о возлюбленном Фриске (125)
- «Опустил Решетову ниже плинтуса»: в Сети обсуждают ролик, опубликованный Тимати (107)
- СМИ: внебрачный сын Евгения Белоусова едва сводит концы с концами (75)
- Экс-представительница Цымбалюк-Романовской заявила, что ее наняли, чтобы оставить Джигарханяна без денег (73)
- Алла Пугачева приняла участие в съемках новогоднего шоу (62)
- Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций из-за поведения Романа Гриценко (61)
- Муж Ксении Бородиной объяснил успех Ольги Бузовой и дал понять, что считает ее «фриком» (61)
- Виктория Лопырева и Николай Басков раскрыли правду о тайной свадьбе (42)
- Олег Табаков пришел в себя, но потерял память (41)
- Инсайдеры раскрыли подробности отношений Светланы Бондарчук с новым возлюбленным (29)
- Авраам Руссо разоблачил обман своей жены (28)
- Настасья Самбурская подогрела слухи о разводе с мужем (28)
- Лариса Гузеева отчитала Анастасию Волочкову за глубокое декольте (26)
- СМИ: Александр Паль расстался с дочерью Оксаны Фандеры (26)
Роскошный тембр голоса. Все таки они пели под живой оркестр или фон был ?
Лучшая команда судей! Все без исключения!, Смотрела "Голос" только из за судейской команды, особенно Градского! Для меня самое интересное было, обсуждение судей после выступления каждого конкурсанта.
Ну это полнейший позор. Программа постепенно катилась вниз, в итоге докатилась до такого. Очень-очень жаль прекрасное жюри.
Ужас! Безуспешно пытался изобразить то Магомаева, то Хворостовского, но окончательно сломался на Цое. Это конец шоу, с каждым сезоном все хуже. Народ ради жюри смотрит. Но и они не спасают.
Ужас! Безуспешно пытался изобразить то Магомаева, то Хворостовского, но окончательно сломался на Цое. Это конец шоу, с каждым сезоном все хуже. Народ ради жюри смотрит. Но и они не спасают.
по моему он достоин победы,, а кто по Вашему был лучший?
Мне кажется, лучших там в принципе не было, но из зол можно было выбрать бородатого мужика, Ян Гэ, - кого угодно, только не это дерево. Он же вообще не понимает, о чем поет.
За него зрители проголосовали и в полуфинале тоже, он вышел в финал, за чет голосов зрителей. Так что Ваше мнение субъективное.
Уж на что не люблю Безрукова, но совместное с этим "победителем" исполнение Высоцкого расставило все по местам.
я весь сезон смотрела слегка, краем глаза, но вот именно его запомнила сразу почему-то. Сегодня наконец посмотрела весь финал, и по меньшей мере из этих четырёх финалистов он действительно был лучший. Ну а в целом, мне кажется, раньше было больше запоминающихся людей, которые даже если не являлись победителями сезона, то все равно как-то выстреливали. А в этот раз не за кого глазам было зацепиться. Ну тоже мое субъективное мнение конечно.