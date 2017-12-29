29 декабря завершился очередной сезон популярного музыкального шоу «Голос». В финал прошло четверо артистов, но победа досталась лишь одному из них. Кто же стал победителем?

1 2 3 4 5 Селим Алахяров победил в 6-м сезоне «Голоса»

Селим Алахяров — победитель 6-го сезона «Голоса»! Имя триумфатора было названо в прямом эфире Первого канала вечером 29 декабря.



Подопечный Александра Градского обошел в суперфинале ученика Леонида Агутина Тимофея Копылова с серьезным отрывом. Зрители отдали Селиму более 67 процентов своих голосов.



Услышав свое имя из уст Дмитрия Нагиева, Селим не смог сдержать слез. Но сентиментальный момент продлился недолго: на сцену сразу вышли партнеры музыкального шоу, чтобы вручить победителю подарки — кредитную карту с лежащим на ней миллионом рублей и автомобиль Ford.



А после Алахяров исполнил песню «Чертово колесо», чтобы в очередной раз подтвердить, что действительно заслуживает называться лучшим голосом страны.



Поздравляем Селима и желаем ему успехов на отечественной эстраде!