На днях в курортной зоне Аспена стало на одну невесту больше. Вечная тусовщица Пэрис Хилтон, всегда предпочитавшая вечеринки и работу мыслям о семье, получила предложение руки и сердца от актера и манекенщика Криса Зилки.
Девушка ответила согласием и моментально выложила фото и видео трогательного момента в Инстаграм.
Отдельное внимание стоит уделить кольцу, которое Пэрис также продемонстрировала поклонникам в Инстаграме. Его украшает огромный грушевидный бриллиант, который тут же был оценен экспертами в 2 миллиона долларов.
Напомним, Пэрис Хилтон уже была помолвлена — в 2005 году девушка получила предложение руки и сердца от Пэриса Латсиса, но пара рассталась, так и не расписавшись. Надеемся, на этот раз свадьба все же состоится.
Боже она прям вырвала у него каробку и сама себе нацепила кольцо, как будто первый раз брюлик видит 😂 парень в шоке ушел
Отлично выглядит для 36
Боже она прям вырвала у него каробку и сама себе нацепила кольцо, как будто первый раз брюлик видит 😂 парень в шоке ушел
В 36 это нормально, в 22 можно поломаться для приличия, но в 36
Она не беременная случайно ?! на некоторых фото прям как будто с животиком
Кольцо сама себе купила?) Ой, не на долго это все...
Кольцо сама себе купила?) Ой, не на долго это все...
Тоже про кольцо так подумала.
Парень то ли в шоке, то ли ему пофиг. Вручил кольцо и ушел из кадра.
В 36 это нормально, в 22 можно поломаться для приличия, но в 36
Она не беременная случайно ?! на некоторых фото прям как будто с животиком