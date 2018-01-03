36-летняя светская львица Пэрис Хилтон наконец получила предложение руки и сердца от своего молодого человека, 32-летнего актера Криса Зилки, отношения с которым длятся уже два года. На горнолыжном курорте в Аспене он встал на одно колено и подарил звезде кольцо с внушительным бриллиантом.

1 2 3 ... 11 Бойфренд Крис Зилка сделал предложение Пэрис Хилтон на горнолыжном склоне

На днях в курортной зоне Аспена стало на одну невесту больше. Вечная тусовщица Пэрис Хилтон, всегда предпочитавшая вечеринки и работу мыслям о семье, получила предложение руки и сердца от актера и манекенщика Криса Зилки.



Девушка ответила согласием и моментально выложила фото и видео трогательного момента в Инстаграм.

Отдельное внимание стоит уделить кольцу, которое Пэрис также продемонстрировала поклонникам в Инстаграме. Его украшает огромный грушевидный бриллиант, который тут же был оценен экспертами в 2 миллиона долларов.



Напомним, Пэрис Хилтон уже была помолвлена — в 2005 году девушка получила предложение руки и сердца от Пэриса Латсиса, но пара рассталась, так и не расписавшись. Надеемся, на этот раз свадьба все же состоится.