В конце ноября 2017 года Олег Табаков был срочно госпитализирован в одну из столичных больниц. Режиссер попал в реанимацию из-за заражения крови. С тех пор российские СМИ дают крайне противоречивую информацию о состоянии здоровья известного актера.
На днях заслуженный врач России Леонид Печатников, лично курирующий лечение Табакова в Первой Градской больнице, к радости поклонников рассказал о его сегодняшнем самочувствии и дал прогноз на ближайшее время. По словам заместителя мэра столицы по социальным вопросам, сейчас Олег Павлович чувствует себя гораздо лучше, чем на момент экстренной госпитализации:
Кроме того, Леонид сообщил, что недавно в больницу к режиссеру приезжал приглашенный доктор из Германии. По словам Печатникова, медицинское светило был поражен современной аппаратурой, которой оснащена палата Табакова, и его курсом лечения. Врач признался, что немецким специалистам «вряд ли удалось бы справиться с инфекцией, сразившей этого пациента».
Откровенная нелепица в конце ставит под сомнению всю статью, явно что-то пытаются скрыть, только зачем?
Как она с ним живёт???.... Секса совсем что ли не надо? Добровольно заточила себя, молодая ведь ещё....
ну что смешить то: "немецкие специалисты не справились бы", да он у них уже бегал бы!!!
ну что смешить то: "немецкие специалисты не справились бы", да он у них уже бегал бы!!!
Что то Горбачева не побежала да в любом случае там медицина гораздо сильнее, даже сравнивать не стоит. Многие ж туда не зря едут за лечением да операции делать..
.....не знааааю,сказать можно все,что угодно.. сомнительно это
Современная аппаратура есть и в наших клиниках, и классные врачи тоже. Другое дело что доступно это далеко не всем.