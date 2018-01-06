Последнее время в прессе то и дело появляются тревожные сообщения о состоянии здоровья 82-летнего Олега Табакова. К счастью, на днях доктора обнадежили преданных поклонников знаменитого актера, рассказав о положительной динамике в его лечении.



1 2 3 4 5 6 7 В СМИ появилась новая информация о состоянии здоровья Олега Табакова

В конце ноября 2017 года Олег Табаков был срочно госпитализирован в одну из столичных больниц. Режиссер попал в реанимацию из-за заражения крови. С тех пор российские СМИ дают крайне противоречивую информацию о состоянии здоровья известного актера.



На днях заслуженный врач России Леонид Печатников, лично курирующий лечение Табакова в Первой Градской больнице, к радости поклонников рассказал о его сегодняшнем самочувствии и дал прогноз на ближайшее время. По словам заместителя мэра столицы по социальным вопросам, сейчас Олег Павлович чувствует себя гораздо лучше, чем на момент экстренной госпитализации:

«У него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается. Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы», — поведал Печатников в интервью «У него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается. Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы», — поведал Печатников в интервью ТАСС

Кроме того, Леонид сообщил, что недавно в больницу к режиссеру приезжал приглашенный доктор из Германии. По словам Печатникова, медицинское светило был поражен современной аппаратурой, которой оснащена палата Табакова, и его курсом лечения. Врач признался, что немецким специалистам «вряд ли удалось бы справиться с инфекцией, сразившей этого пациента».