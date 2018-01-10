История Дианы Шурыгиной прогремела в конце января 2017 года после эфира передачи «Пусть говорят», где девушка рассказала о том, как ее изнасиловал Сергей Семенов. Суд счел вину молодого человека доказанной и приговорил его к тюремному сроку. Родственники и друзья, не поверившие в справедливость такого вердикта, обратились на телевидение, после чего этот инцидент получил широкий общественный резонанс, а сама Диана стала знаменитостью. Правда, у нее появилось множество хейтеров, которые искренне поддерживали молодого человека.
«У нас получилось. Спасибо всем!» — написала недавно родственница Семенова на своей странице Вконтакте (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). «Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с Вами, боролись и не сдавались. Каждый из Вас не остался равнодушным и вместе мы победили», — добавила Екатерина.
Сегодня утром Telegram-канал Mash опубликовал ролик с освобожденным Сергеем. «Я с каждой минутой понимаю, что я на свободе. Эмоции зашкаливают. Встретился с сестрой, очень рад на самом деле», — сообщил Семенов в видео. Интернет-пользователи радуются за вышедшего из тюрьмы молодого человека. Диана Шурыгина эту новость пока никак не комментирует.
А Диане лучше и не комментировать. Молодому человеку в дальнейшем желаю быть ОЧЕНЬ осмотрительным в выборе партнерш и не нарываться на подобных Диан.
да,парни,обходите вы подальше таких
Плохо дело, мало отсидел. Теперь будет других насиловать. Зачем вообще насильников выпускать? Сидел бы там до конца жизни да и все
Люди, если б вашу дочь изнасиловали, вы бы так не писала.
А то, что эта Шурыгина спала с 13 лет с парнями не настораживает. Вот из-за таких и попадают норм парни.
А то, что эта Шурыгина спала с 13 лет с парнями не настораживает. Вот из-за таких ша лав и попадают норм парни.
Это значит ее можно насиловать?
А то, что эта Шурыгина спала с 13 лет с парнями не настораживает.
Даже если это так. Это значит что ее можно насиловать безнаказанно?
Даже если это так. Это значит что ее можно насиловать безнаказанно?
Урок получен
Не может изнасилованная женщина/девушка пойти и добровольно переспать со вторым по-любви. Вы это себе представляете? Ее насилуют,а она идет и спит со вторым по любви после этого,как такое возможно? Ведь информация была такая,или я ошибаюсь?