Не так давно в Сети появилась информация о том, что семье Сергея Семенова, осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной, удалось добиться его досрочного освобождения из тюрьмы. Сегодня утром стало известно, что молодого человека выпустили из колонии общего режима.

История Дианы Шурыгиной прогремела в конце января 2017 года после эфира передачи «Пусть говорят», где девушка рассказала о том, как ее изнасиловал Сергей Семенов. Суд счел вину молодого человека доказанной и приговорил его к тюремному сроку. Родственники и друзья, не поверившие в справедливость такого вердикта, обратились на телевидение, после чего этот инцидент получил широкий общественный резонанс, а сама Диана стала знаменитостью. Правда, у нее появилось множество хейтеров, которые искренне поддерживали молодого человека.

Благодаря освещению в СМИ, суд смягчил наказание, и Сергей должен был провести в колонии общего режима три года и три месяца. Однако недавно сестре юноши удалось добиться его условно-досрочного освобождения. Благодаря освещению в СМИ, суд смягчил наказание, и Сергей должен был провести в колонии общего режима три года и три месяца. Однако недавно сестре юноши удалось добиться его условно-досрочного освобождения.

«У нас получилось. Спасибо всем!» — написала недавно родственница Семенова на своей странице Вконтакте (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). «Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с Вами, боролись и не сдавались. Каждый из Вас не остался равнодушным и вместе мы победили», — добавила Екатерина.



Сегодня утром Telegram-канал Mash опубликовал ролик с освобожденным Сергеем. «Я с каждой минутой понимаю, что я на свободе. Эмоции зашкаливают. Встретился с сестрой, очень рад на самом деле», — сообщил Семенов в видео. Интернет-пользователи радуются за вышедшего из тюрьмы молодого человека. Диана Шурыгина эту новость пока никак не комментирует.