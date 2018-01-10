«Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Старые ключи» — вот фильмы, благодаря которым зрителям навсегда запомнится актер Михаил Державин, сыгравший в более чем в 40 картинах. Однако настоящую славу артисту принесло юмористическое шоу «Кабачок 13 стульев», где он исполнил роль пана Ведущего. Поклонники передачи ценили Михаила за искрометное чувство юмора, которое он демонстрировал во время своих выступлений с партнером Александром Ширвиндтом.
По информации РИА «Новости», Михаил Михайлович скончался после продолжительной болезни. В последнее время Державин действительно часто обращался за медицинской помощью. В июне прошлого года актер перенес инфаркт, регулярно жаловался на давление, а недавно у него был диагностирован тяжелый грипп, из-за которого Державин попал в больницу.
Woman.ru приносит соболезнования родным и близким Михаила Державина.
Очень жаль, замечательный был актер.
Земля пухом...
Жалко. Он прожил красивую творческую жизнь, любим многими зрителями.
Близким искренние соболезнования...Яркий интересный актер, большая творческая жизнь. Земля пухом.
жаль его. светлая память.
Такой хороший актер!!! Очень жаль(
Царство небесное.
Замечательный был актер
Трудно осознавать, что уходят лучшие люди нашей страны и ты больше их не увидишь. Но они оставляют ПАМЯТЬ о себе на экране. Светлый человек! Соболезнование близким....
Жаль...жизнь только миг...