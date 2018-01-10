Утром 10 января в прессе появилась новость о том, что старейший актер Театра сатиры Михаил Державин умер после продолжительной и тяжелой болезни. В последнее время артист плохо себя чувствовал и регулярно посещал врачей.

«Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Старые ключи» — вот фильмы, благодаря которым зрителям навсегда запомнится актер Михаил Державин, сыгравший в более чем в 40 картинах. Однако настоящую славу артисту принесло юмористическое шоу «Кабачок 13 стульев», где он исполнил роль пана Ведущего. Поклонники передачи ценили Михаила за искрометное чувство юмора, которое он демонстрировал во время своих выступлений с партнером Александром Ширвиндтом.

Сегодня на официальной странице Театра сатиры, где играл Державин, появилось сообщение: «Не стало Михаила Державина (1936-2018) О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно». Позднее эту новость подтвердила супруга актера Роксана Бабаян. Сегодня на официальной странице Театра сатиры, где играл Державин, появилось сообщение: «Не стало Михаила Державина (1936-2018) О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно». Позднее эту новость подтвердила супруга актера Роксана Бабаян.

По информации РИА «Новости», Михаил Михайлович скончался после продолжительной болезни. В последнее время Державин действительно часто обращался за медицинской помощью. В июне прошлого года актер перенес инфаркт, регулярно жаловался на давление, а недавно у него был диагностирован тяжелый грипп, из-за которого Державин попал в больницу.



Woman.ru приносит соболезнования родным и близким Михаила Державина.