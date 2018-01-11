После развода с Дмитрием Тарасовым в микроблоге Ольги Бузовой стало появляться все больше откровенных фотографий и видео, которые певица обычно сопровождала хэштегом #язнаючтотысмотришь. Некоторые фолловеры ведущей «Дома-2» считали, что таким образом она намекает на нового возлюбленного, но большинство были уверены, что Ольга просто старается обратить на себя внимание бывшего мужа.
«Вот с какой целью надо снимать такое видео? Чтобы он заметил?!» — поинтересовалась одна из поклонниц Ольги в комментариях к видео (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Бузова ответила: «Кто он то? Я снимаю для своих подписчиков, которым интересно все, что я делаю». Интернет-пользователи начали активно обсуждать, остались ли у Ольги чувства к Дмитрию. Правда, сама певица не стала принимать участие в дискуссии.
Надо было трусы снять.
Ольга наверное и сама бы рада уже забыть тарасика, да вот люди все никак не успокоятся.. сами то и дело подкидывают дров. Честно, мне не Бузова надоела, а ее ненавистники. Надо же ТАК прицепиться к человеку.
Это типичное поведение разведенных "звезд": выставлять на всеобщее обозрение пикантные фото и видео с собой. Наглядный пример Светлана Бондарчук, ну и Бузова...
не возбуждает, отталкивает больше
Это от отчаяния. Ну уж возьмите ее кто-нибудь замуж. Мужчины, где вы?
Вульгарна, пошла и просто не женственна. Глупа .
Успокойтесь уже... Хватит вам гадости писать. Что Ольга вам сделала?
Успокойтесь уже... Хватит вам гадости писать. Что Ольга вам сделала?
Надо было трусы снять.
Нагиев уже такое смотреть не может, она пошла по подписчикам? Верной дорогой идет к еще большему отвращению людей.