На днях 31-летняя Ольга Бузова выложила в Инстаграм видео, посмотрев которое многие интернет-пользователи сделали вывод, что он предназначался экс-супругу, как и многие другие пикантные кадры. Однако певица не подтверждает догадки фолловеров.

1 2 3 ... 13 Фолловеры уверены, что Ольга Бузова пытается привлечь внимание Дмитрия Тарасова

После развода с Дмитрием Тарасовым в микроблоге Ольги Бузовой стало появляться все больше откровенных фотографий и видео, которые певица обычно сопровождала хэштегом #язнаючтотысмотришь. Некоторые фолловеры ведущей «Дома-2» считали, что таким образом она намекает на нового возлюбленного, но большинство были уверены, что Ольга просто старается обратить на себя внимание бывшего мужа.

На днях Бузова опубликовала в микроблоге короткий ролик, в котором продемонстрировала пресс и временные татуировки, сделанные хной на бедрах. На днях Бузова опубликовала в микроблоге короткий ролик, в котором продемонстрировала пресс и временные татуировки, сделанные хной на бедрах.

«Вот с какой целью надо снимать такое видео? Чтобы он заметил?!» — поинтересовалась одна из поклонниц Ольги в комментариях к видео (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Бузова ответила: «Кто он то? Я снимаю для своих подписчиков, которым интересно все, что я делаю». Интернет-пользователи начали активно обсуждать, остались ли у Ольги чувства к Дмитрию. Правда, сама певица не стала принимать участие в дискуссии.