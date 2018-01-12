На днях в Москве прошел традиционный «Рождественский вечер», на котором певец Ренат Ибрагимов появился вместе со своей супругой Светланой Миннехановой. Гости мероприятия отметили, что формы жены артиста изменились, и принялись поздравлять пару с грядущим пополнением в семье.

В одном из недавних интервью Ренат Ибрагимов признавался, что мечтает о еще одном ребенке. «Мы всех наших деток очень хотели и ждали. Пока я еще молод, надо рожать. Надеюсь, что Аллах будет к нам милостив и пошлет еще сыночка. Я с детьми и сам себя чувствую моложе. Можно с ними танцевать, играть, петь им песни из моего репертуара, которые они очень любят, баловаться и дурачиться», — заявлял знаменитый артист. И, судя по всему, его мечта сбудется.

На «Рождественский вечер» Ренат пришел вместе со своей супругой Светланой Миннехановой. На «Рождественский вечер» Ренат пришел вместе со своей супругой Светланой Миннехановой.

Она была облачена в наряд свободного кроя, но даже просторное платье не скрыло, что фигура трижды матери изменилась. Гости вечера принялись поздравлять супружескую пару с грядущим пополнением в семье. Сам Ибрагимов буквально светился от счастья.



Напомним, от первого брака у Рената есть сын Султан, который проживает в Казахстане. Вторая жена родила знаменитому артисту трех дочерей, Надежду, Веру и Айю. В браке с Миннехановой у Ибрагимова появилось три дочери и один сын. Между тем певец старше своей супруги на 40 лет, но разница в возрасте, по его словам, их отношениям не мешает.