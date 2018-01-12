12.01.2018
На днях в Москве прошел традиционный «Рождественский вечер», на котором певец Ренат Ибрагимов появился вместе со своей супругой Светланой Миннехановой. Гости мероприятия отметили, что формы жены артиста изменились, и принялись поздравлять пару с грядущим пополнением в семье.
  • Ренат Ибрагимов
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    Ренат Ибрагимов вновь станет папой

В одном из недавних интервью Ренат Ибрагимов признавался, что мечтает о еще одном ребенке. «Мы всех наших деток очень хотели и ждали. Пока я еще молод, надо рожать. Надеюсь, что Аллах будет к нам милостив и пошлет еще сыночка. Я с детьми и сам себя чувствую моложе. Можно с ними танцевать, играть, петь им песни из моего репертуара, которые они очень любят, баловаться и дурачиться», — заявлял знаменитый артист. И, судя по всему, его мечта сбудется.

На «Рождественский вечер» Ренат пришел вместе со своей супругой Светланой Миннехановой.

Она была облачена в наряд свободного кроя, но даже просторное платье не скрыло, что фигура трижды матери изменилась. Гости вечера принялись поздравлять супружескую пару с грядущим пополнением в семье. Сам Ибрагимов буквально светился от счастья.

Напомним, от первого брака у Рената есть сын Султан, который проживает в Казахстане. Вторая жена родила знаменитому артисту трех дочерей, Надежду, Веру и Айю. В браке с Миннехановой у Ибрагимова появилось три дочери и один сын. Между тем певец старше своей супруги на 40 лет, но разница в возрасте, по его словам, их отношениям не мешает.

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