В одном из недавних интервью Ренат Ибрагимов признавался, что мечтает о еще одном ребенке. «Мы всех наших деток очень хотели и ждали. Пока я еще молод, надо рожать. Надеюсь, что Аллах будет к нам милостив и пошлет еще сыночка. Я с детьми и сам себя чувствую моложе. Можно с ними танцевать, играть, петь им песни из моего репертуара, которые они очень любят, баловаться и дурачиться», — заявлял знаменитый артист. И, судя по всему, его мечта сбудется.
Она была облачена в наряд свободного кроя, но даже просторное платье не скрыло, что фигура трижды матери изменилась. Гости вечера принялись поздравлять супружескую пару с грядущим пополнением в семье. Сам Ибрагимов буквально светился от счастья.
Напомним, от первого брака у Рената есть сын Султан, который проживает в Казахстане. Вторая жена родила знаменитому артисту трех дочерей, Надежду, Веру и Айю. В браке с Миннехановой у Ибрагимова появилось три дочери и один сын. Между тем певец старше своей супруги на 40 лет, но разница в возрасте, по его словам, их отношениям не мешает.
Обалдеть! Наверное, он уже скопил материальную подушку безопасности для своей жены и детей. В противном случае - печалька...
Он думает жить 150 лет?
видела его в передаче на первом. мягко говоря, неумный дедуля.
все как то неприятно
Это уже старческий маразм! А растить он их когда собирается?
тут в 35 никак а он в 70 как из пулемета!!
в самом деле не знаю, кто это. Но если этой тетеньке 30 - то ой...выглядит на 55.
Пока молод? ?он себя в 70 молодым считает?
Переплюнул Цыганова!
он выглядит отлично, точно не на 70 лет. какой голосу него был, ммм, как пел..