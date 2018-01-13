Отношения Сергея Зверева с сыном трудно назвать простыми. Знаменитость не одобряет тот выбор, который делает его наследник. Однако самому молодому человеку это нисколько не мешает. Он далек от мира шоу-бизнеса, предпочитает быть обычным разнорабочим и дважды женился без отцовского благословения. В пятницу Сергей стал гостем студии «Андрей Малахов. Прямой эфир», где рассказал о бракосочетании, произошедшем в конце прошлого года.
В студии программы также появилась близкая подруга стилиста Лера Тувина. Она объяснила, почему отец не явился на бракосочетание: «Сергей был против этой свадьбы. Перед первой свадьбой мы его предупреждали, что музыка будет играть недолго. Сейчас произойдет аналогичная ситуация. Сергею донесли, что у Юлии есть ребенок и он не слишком здоров. Сереж, ты готов взять на себя такую ответственность? Папа сейчас очень болен на почве того, как ты себя ведешь».
Правда, жена Сергея Юлия заявила, что у нее нет никаких детей. Сам же Зверев-младший признался, что хотел бы стать отцом.
у этого сынка привычка жениться что ли? и вечно непонятно на ком..
А что с заголовком? Может, женА, а не жены?
Да было смешно наблюдать как пожилая невеста на все вопросы, адресованные мужу отвечала вместо него. Ребенок есть, но очевидно с матерью он не проживает, поэтому она утверждает, что его якобы нет. Завралась. И это видно.
Чудной сынок какой-то прям, а жене молодой сколько годков?
свой женильный марафон он рано начал, но быстро разводился, в этот раз такая же ерунда светит
у этого сынка привычка жениться что ли? и вечно непонятно на ком..
А что удивительного? Он из дет дома, материнской любви так и не испытал.
Старший Зверев потерял вкус - похож на безвкусно, но дорого одетое пугало. И это стилист!
у этого сынка привычка жениться что ли? и вечно непонятно на ком..
Это его выбор, я считаю, и его нужно принять, он уже взрослый, Зверев старший не в праве требовать от него, чтобы он жил по его сценарию
свой женильный марафон он рано начал, но быстро разводился, в этот раз такая же ерунда светит