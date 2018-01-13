В конце прошлого года 24-летний сын Сергея Зверева женился во второй раз. На днях подруга знаменитого стилиста рассказала, что он вовсе не в восторге от избранницы своего наследника. По слухам, у нее уже есть ребенок, которого она оставила.

1 2 3 ... 10 Сергей Зверев-младший и его супруга Юлия стали гостями нового выпуска ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Отношения Сергея Зверева с сыном трудно назвать простыми. Знаменитость не одобряет тот выбор, который делает его наследник. Однако самому молодому человеку это нисколько не мешает. Он далек от мира шоу-бизнеса, предпочитает быть обычным разнорабочим и дважды женился без отцовского благословения. В пятницу Сергей стал гостем студии «Андрей Малахов. Прямой эфир», где рассказал о бракосочетании, произошедшем в конце прошлого года.



«Мы пришли в ЗАГС, подали заявление — вот и все. Сначала мы хотели просто расписаться и не делать никаких мальчишников и девичников. По-тихому. А потом все-таки решили устроить и сделали фотосессию себе на память», — признался молодой человек. «Мы пришли в ЗАГС, подали заявление — вот и все. Сначала мы хотели просто расписаться и не делать никаких мальчишников и девичников. По-тихому. А потом все-таки решили устроить и сделали фотосессию себе на память», — признался молодой человек.

В студии программы также появилась близкая подруга стилиста Лера Тувина. Она объяснила, почему отец не явился на бракосочетание: «Сергей был против этой свадьбы. Перед первой свадьбой мы его предупреждали, что музыка будет играть недолго. Сейчас произойдет аналогичная ситуация. Сергею донесли, что у Юлии есть ребенок и он не слишком здоров. Сереж, ты готов взять на себя такую ответственность? Папа сейчас очень болен на почве того, как ты себя ведешь».



Правда, жена Сергея Юлия заявила, что у нее нет никаких детей. Сам же Зверев-младший признался, что хотел бы стать отцом.