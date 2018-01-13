Больше месяца 82-летний Олег Табаков находится в медучреждении. Не так давно СМИ писали о том, что знаменитый артист пришел в себя, но перестал узнавать родных и близких. Однако вечером 12 января стало известно, что режиссеру вновь стало хуже.

В конце ноября прошлого года Олег Табаков был срочно госпитализирован в одну из московских клиник. Длительное время знаменитый артист провел в реанимации, а новости о его состоянии были противоречивыми. Артисту становилось то лучше, то хуже. Встревоженные поклонники ожидали положительных новостей. Однако пришедший в себя Табаков перестал узнавать родных и близких.

Вечером 12 января журналисты телеканала РЕН ТВ выяснили, что сейчас состояние Олега Павловича оценивается как тяжелое. Отмечается, что врачи не делают положительных прогнозов о здоровье артиста. Вечером 12 января журналисты телеканала РЕН ТВ выяснили, что сейчас состояние Олега Павловича оценивается как тяжелое. Отмечается, что врачи не делают положительных прогнозов о здоровье артиста.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в недуге Табакова могут быть виноваты стоматологи. У Олега Павловича, по сведениям СМИ, было диагностировано заражение крови после установки зубных имплантов. Специалисты якобы не обратили внимание на развившиеся осложнения, из-за которых у актера начался сепсис. Родные Табакова пока не комментируют информацию о его состоянии.



Woman.ru желает Олегу Павловичу скорейшего выздоровления!