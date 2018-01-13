13.01.2018
Несмотря на то, что 37-летняя Виктория Боня давно не скрывает, что у нее появился возлюбленный, она предпочитает держать в секрете его имя и род занятий. На днях поклонники телеведущей пришли к выводу, что она встречается с 30-летним футболистом Маруаном Феллайни. 
  • Виктория Боня
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    Интернет-пользователи считают, что Виктория Боня встречается с известным спортсменом

Долгое время после расставания с Алексом Смерфитом Виктория Боня предпочитала быть одна, но в середине сентября прошлого года она удивила своих поклонников неожиданным заявлением о том, что у нее есть возлюбленный. По словам телеведущей, новый бойфренд учит ради нее русский язык и прекрасно ладит с Анджелиной-Летицией. Виктория также неоднократно намекала, что в скором времени может выйти замуж. Правда, имя своего избранника Боня решила не раскрывать, ограничившись тем, что он — известный иностранец, который моложе ее бывшего возлюбленного Алекса Смерфита.

Фанаты гадали, кому удалось покорить сердце телеведущей и пришли к выводу, что счастливчиком оказался Маруан Феллайни. Он является полузащитником футбольной команды «Манчестер Юнайтед». 

На днях эти умозаключения получили подтверждение. В Сети появился кадр, на котором Боня и Феллайни проводят время в одном из ресторанов. Поклонники спортсмена считают, что он прекрасно смотрится рядом с красавицей из России. 

Ни Виктория, ни Маруан домыслы фанатов пока не комментируют. 

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