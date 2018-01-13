Долгое время после расставания с Алексом Смерфитом Виктория Боня предпочитала быть одна, но в середине сентября прошлого года она удивила своих поклонников неожиданным заявлением о том, что у нее есть возлюбленный. По словам телеведущей, новый бойфренд учит ради нее русский язык и прекрасно ладит с Анджелиной-Летицией. Виктория также неоднократно намекала, что в скором времени может выйти замуж. Правда, имя своего избранника Боня решила не раскрывать, ограничившись тем, что он — известный иностранец, который моложе ее бывшего возлюбленного Алекса Смерфита.
На днях эти умозаключения получили подтверждение. В Сети появился кадр, на котором Боня и Феллайни проводят время в одном из ресторанов. Поклонники спортсмена считают, что он прекрасно смотрится рядом с красавицей из России.
Ни Виктория, ни Маруан домыслы фанатов пока не комментируют.
Боня, да ты хоть на голове стой, не женится он на тебе?
Я уже вижу как она подсаживается к нему "здрасьте вы футболист?")) и конечно да пара фоток за столом и "возлюбленный"раскрыт.надеюсь, он никогда об этом не узнает)
Ну посидели в кафе и что? У него таких Бонек , целая уйма. Боня с такими пластиками давно бы стала красавицей, а видим только среднестатестическую , не особо красивую женщину...
Была уже такая статья!
Перепечатка (повтор статьи) - дешевле получается что ли? Нет у Бони денег на новую "свежую" полноценную статью?
Совсем обнищалал в ДубаЯХ? )))
Судя по ее лицу, она реально за автографом подсела, а подружку за соседней стол посадила с камерой )