Несмотря на то, что 37-летняя Виктория Боня давно не скрывает, что у нее появился возлюбленный, она предпочитает держать в секрете его имя и род занятий. На днях поклонники телеведущей пришли к выводу, что она встречается с 30-летним футболистом Маруаном Феллайни.

1 2 3 ... 10 Интернет-пользователи считают, что Виктория Боня встречается с известным спортсменом

Долгое время после расставания с Алексом Смерфитом Виктория Боня предпочитала быть одна, но в середине сентября прошлого года она удивила своих поклонников неожиданным заявлением о том, что у нее есть возлюбленный. По словам телеведущей, новый бойфренд учит ради нее русский язык и прекрасно ладит с Анджелиной-Летицией. Виктория также неоднократно намекала, что в скором времени может выйти замуж. Правда, имя своего избранника Боня решила не раскрывать, ограничившись тем, что он — известный иностранец, который моложе ее бывшего возлюбленного Алекса Смерфита.

Фанаты гадали, кому удалось покорить сердце телеведущей и пришли к выводу, что Фанаты гадали, кому удалось покорить сердце телеведущей и пришли к выводу, что счастливчиком оказался Маруан Феллайни . Он является полузащитником футбольной команды «Манчестер Юнайтед».

На днях эти умозаключения получили подтверждение. В Сети появился кадр, на котором Боня и Феллайни проводят время в одном из ресторанов. Поклонники спортсмена считают, что он прекрасно смотрится рядом с красавицей из России.



Ни Виктория, ни Маруан домыслы фанатов пока не комментируют.