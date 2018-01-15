В 2017 году Егор Кончаловский и Любовь Толкалина объявили всем, что уже давно не живут вместе. По словам экс-супругов, никто и не догадывался об их разрыве из-за того, что оба не афишируют в СМИ свои новые отношения и до сих пор дружат. Вскоре после этого стало известно, что нынешняя избранница режиссера, Мария Леонова, беременна от него, а в апреле 2017-го у пары родился сын Тимур.
На днях Любовь решила поздравить Егора с днем рождения и опубликовала трогательное послание в Инстаграме. «Сейчас встану на площади и обьявлю повестку дня! Ура, друзья! Веселится и ликует весь народ, но мы особенно! Месяц — Январь! Число — 15! И ничто и никто не сдержит сегодняшний квас лопатой, потому что сегодня родился наш неизменно дорогой Егор!», — начала Толкалина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Интернет-пользователи порадовались тому, что актриса дружит со своим экс-возлюбленным. Также фолловеры Толкалиной присоединились к поздравлениям и пожелали Кончаловскому здоровья и долгих лет жизни. А вы в каких отношениях со своими бывшими?
Не очень празднично вышло. Склоки с хейтерами можно было оставить на будний день, а близкого человека поздравить лично, не в соцсетях.