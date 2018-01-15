52-летний Егор Кончаловский и 39-летняя Любовь Толкалина смогли остаться друзьями, несмотря на расставание. На днях актриса решила поздравить экс-возлюбленного с днем рождения, а заодно посоветовала недоброжелателям воздержаться от комментариев.

1 2 3 ... 13 Любовь Толкалина решила поздравить Егора Кончаловского с днем рождения

В 2017 году Егор Кончаловский и Любовь Толкалина объявили всем, что уже давно не живут вместе. По словам экс-супругов, никто и не догадывался об их разрыве из-за того, что оба не афишируют в СМИ свои новые отношения и до сих пор дружат. Вскоре после этого стало известно, что нынешняя избранница режиссера, Мария Леонова, беременна от него, а в апреле 2017-го у пары родился сын Тимур.

После этого интернет-пользователи не раз упрекали Любовь в том, что После этого интернет-пользователи не раз упрекали Любовь в том, что она «упустила мужа» . Однако Толкалина упорно убеждала фолловеров, что расставание было их совместным с Кончаловским решением. До сих пор в микроблоге актрисы часто появляются негативные комментарии о ее бывшем гражданском муже.

На днях Любовь решила поздравить Егора с днем рождения и опубликовала трогательное послание в Инстаграме. «Сейчас встану на площади и обьявлю повестку дня! Ура, друзья! Веселится и ликует весь народ, но мы особенно! Месяц — Январь! Число — 15! И ничто и никто не сдержит сегодняшний квас лопатой, потому что сегодня родился наш неизменно дорогой Егор!», — начала Толкалина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

«Все, кто вместо теплых пожеланий, слов радости и словесных доказательств истинного расположения, хочет здесь написать что то еще, отправляйтесь это делать в другое место или отправитесь в бан без сожаления и права на восстановление», — заявила Любовь. «Все, кто вместо теплых пожеланий, слов радости и словесных доказательств истинного расположения, хочет здесь написать что то еще, отправляйтесь это делать в другое место или отправитесь в бан без сожаления и права на восстановление», — заявила Любовь.

Интернет-пользователи порадовались тому, что актриса дружит со своим экс-возлюбленным. Также фолловеры Толкалиной присоединились к поздравлениям и пожелали Кончаловскому здоровья и долгих лет жизни. А вы в каких отношениях со своими бывшими?