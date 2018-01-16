Сергей Горобченко прославился на всю Россию благодаря фильму «Бумер». Однако в последнее время актер снимается в основном в сериалах. В Инстаграме артист рассказывает фолловерам о своей жизни за пределами площадки. Он регулярно публикует снимки с супругой Полиной Невзоровой и пятью общими детьми. Однако последнее фото Сергея напугало его поклонников.
«Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы... Ну и плюс праздники. Спасибо Друзьям, взяли под ручки и принесли», — сообщил актер. Оказалось, у Сергея был диагностирован панкреатит. Специалисты назначили Горобченко «холод, голод и покой».
Подписчики желают Горобченко скорейшего выздоровления. «Следите за питанием. Панкреатит болезнь коварная», «Будьте терпеливы, лечитесь», «Это очень серьезная тема, нельзя игнорировать ни в коем случае», «Как Вы сегодня, уже легче? Выздоравливайте, пожалуйста», — написали интернет-пользователи в комментариях. Фолловеры надеются, что в самом скоро времени Сергей выпишется из больницы и вернется к семье.
Панкреатит может случиться и не у алкоголика и обжоры, увы ( Сочувствую, болячка очень нехорошая. Дай бог, чтобы обошлось полегче.
Меня когда-то прихватило, думала конец!! Лежала под капельницей, 2 дня ничего не ела...жесть!!! Пусть выздоравливает!