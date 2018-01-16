15 января 45-летний Сергей Горобченко сообщил в своем Инстаграме, что попал в больницу. Поклонники актера, сыгравшего немало ролей, волнуются за его состояние и желают скорейшего выздоровления.

1 2 3 ... 10 Сергей Горобченко был срочно доставлен в одну из столичных больниц

Сергей Горобченко прославился на всю Россию благодаря фильму «Бумер». Однако в последнее время актер снимается в основном в сериалах. В Инстаграме артист рассказывает фолловерам о своей жизни за пределами площадки. Он регулярно публикует снимки с супругой Полиной Невзоровой и пятью общими детьми. Однако последнее фото Сергея напугало его поклонников.

«Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела», — написал Горобченко в комментарии к селфи из палаты (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). «Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела», — написал Горобченко в комментарии к селфи из палаты

«Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы... Ну и плюс праздники. Спасибо Друзьям, взяли под ручки и принесли», — сообщил актер. Оказалось, у Сергея был диагностирован панкреатит. Специалисты назначили Горобченко «холод, голод и покой».



Подписчики желают Горобченко скорейшего выздоровления. «Следите за питанием. Панкреатит болезнь коварная», «Будьте терпеливы, лечитесь», «Это очень серьезная тема, нельзя игнорировать ни в коем случае», «Как Вы сегодня, уже легче? Выздоравливайте, пожалуйста», — написали интернет-пользователи в комментариях. Фолловеры надеются, что в самом скоро времени Сергей выпишется из больницы и вернется к семье.