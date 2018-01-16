Сейчас 31-летняя Ольга Бузова проводит время в компании 39-летнего Тимура Батрутдинова. Ходят слухи, что между звездами ТНТ не только дружба. Судя по всему, эти домыслы задели 22-летнего Романа Гриценко, который ухаживал за ведущей «Дома-2».

1 2 3 ... 13 Роман Гриценко пытается привлечь внимание Ольги Бузовой

В самом конце прошлого года Ольга Бузова и Роман Гриценко, казалось, окончательно выяснили отношения между собой. Однако участник «Дома-2», видимо, не намерен оставлять попыток покорить сердце ведущей. Певица сейчас отдыхает в Таиланде вместе с Тимуром Батрутдиновым. Их совместные фотографии и видеоролики стали поводом для обсуждений в СМИ. Сам юморист охарактеризовал свои отношения с Ольгой как «дружбу на грани», чем лишь подогрел интерес к их путешествию.

Гриценко, судя по всему, решил в очередной раз попытаться привлечь внимание Бузовой. В анонсном ролике нового выпуска «Дома-2», который появился в Сети, молодой человек, раздеваясь, исполняет танец под песню Ольги Wi-Fi. В конце своего выступления он берет за руку другую девушку и делает вид, что целует ее. Гриценко, судя по всему, решил в очередной раз попытаться привлечь внимание Бузовой. В анонсном ролике нового выпуска «Дома-2», который появился в Сети, молодой человек, раздеваясь, исполняет танец под песню Ольги Wi-Fi. В конце своего выступления он берет за руку другую девушку и делает вид, что целует ее.

Фолловеры в комментариях принялись спорить о поведении Романа. Одни поддержали Гриценко: «Ром, ты молодец, что не отступаешься от своей цели», «Все правильно делаешь, ее надо упорством завоевывать», «Рома супер и красавчик! А чем не пара Ольге» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Другие наоборот раскритиковали его танец, заметив, что подобное может ранить Бузову: «Ольга тебе не простит», «Может быть, хватит уже Бузову позорить?! Ей хватило уже тебя», «Поздно начал прыгать, у нее уже другой».



Сама Ольга на поступок ухажера пока никак не отреагировала.



