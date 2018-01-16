В самом конце прошлого года Ольга Бузова и Роман Гриценко, казалось, окончательно выяснили отношения между собой. Однако участник «Дома-2», видимо, не намерен оставлять попыток покорить сердце ведущей. Певица сейчас отдыхает в Таиланде вместе с Тимуром Батрутдиновым. Их совместные фотографии и видеоролики стали поводом для обсуждений в СМИ. Сам юморист охарактеризовал свои отношения с Ольгой как «дружбу на грани», чем лишь подогрел интерес к их путешествию.
Фолловеры в комментариях принялись спорить о поведении Романа. Одни поддержали Гриценко: «Ром, ты молодец, что не отступаешься от своей цели», «Все правильно делаешь, ее надо упорством завоевывать», «Рома супер и красавчик! А чем не пара Ольге» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Другие наоборот раскритиковали его танец, заметив, что подобное может ранить Бузову: «Ольга тебе не простит», «Может быть, хватит уже Бузову позорить?! Ей хватило уже тебя», «Поздно начал прыгать, у нее уже другой».
Сама Ольга на поступок ухажера пока никак не отреагировала.