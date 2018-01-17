Интернет-пользователи давно подозревают, что 30-летний Дмитрий Тарасов все еще неравнодушен к 31-летней Ольге Бузовой. На днях их домыслы получили новое подтверждение.

1 2 3 ... 14 Говорят, что Дмитрий Тарасов до сих пор неравнодушен к Ольге Бузовой

Ольга Бузова не скрывала, что до сих пор не может справиться со своими эмоциями после развода с Дмитрием Тарасовым. А вот сам футболист демонстрировал полное равнодушие по отношению к бывшей жене. Не прошло и года с тех пор, как спортсмен стал свободным мужчиной, а он уже сделал предложение своей новой избраннице Анастасии Костенко. Однако в Сети неоднократно появлялись слухи о том, что Дмитрий скрывает свои истинные чувства к экс-супруге. «В каждом посту, в каждом фото он ей мстит, а мстят люди когда было больно», — написал как-то один из проницательных фолловеров Тарасова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). На днях стало понятно, что подозрения интернет-пользователей небезосновательны.

Девушка, представившаяся супругой одного из друзей футболиста, призналась, что Дмитрий по-прежнему неравнодушен ко второй жене. «Он постоянно ее подкалывает, изображает движения из клипа «Мало половин», цитирует ее слова. А самое главное, все это он проделывает при Насте», — разоткровенничалась пользовательница Сети, пожелавшая остаться неизвестной, на нашем сайте. Девушка, представившаяся супругой одного из друзей футболиста, призналась, что Дмитрий по-прежнему неравнодушен ко второй жене. «Он постоянно ее подкалывает, изображает движения из клипа «Мало половин», цитирует ее слова. А самое главное, все это он проделывает при Насте», — разоткровенничалась пользовательница Сети, пожелавшая остаться неизвестной, на нашем сайте.

«Его задевает Ольга. Он злится и не равнодушен к ней. Поэтому надо было сразу Настю в квартиру приводить потом в дом что с Ольгой строили, чтобы побольнее ей отомстить», — уверена наша читательница. Анастасию, по словам анонима, поступки супруга задевают. «Настя девушка неплоxая, не скажу, что xваткая. В общении старается молчать, но про нее можно сказать в тиxом омуте...» — сообщила она. При этом девушка подчеркнула, что Костенко старается равнодушно относиться к поступкам Тарасова.