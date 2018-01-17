В последнее время в прессе часто появляются слухи о том, что Александр Масляков может лишиться клуба веселых и находчивых. «Сейчас КВН — это очень доходный бизнес. Все его рычаги оказались в руках исключительно семьи Маслякова только потому, что он запатентовал на свое имя авторство идеи и товарный знак», — рассказал в интервью «Комсомольской правде» генеральный директор компании «Группа 7», Дмитрий Иванов. Журналисты решили выяснить, какой же доход приносит Маслякову популярное юмористическое шоу.
«За право выступать под брендом КВНа команды платят отчисления от всех своих гастрольных поездок и корпоративных выступлений от 10 до 20 процентов — в зависимости от популярности», — рассказал журналистам капитан «Сборной РУДН» Сангаджи Тарбаев.
В 2015 году Forbes подсчитал, что общий доход от трансляций, гастролей и отдельных выступлений участников КВН составляет не менее 3,5 миллионов долларов в год. Сейчас эта цифра наверняка выросла.
Сангаджи добавил: «Цены на авторов в КВНе разные — от 50 до 2000 долларов в день».
Зарабатывать участники КВН начинают, конечно, после того, как прославились на телевидении. Ольга Картункова признавалась, что поначалу сама вкладывала деньги в развитие своей команды «ГородЪ ПятигорскЪ».
Вот и отжали бизнес
Было бы за что платить такие деньги! Это скорее делёж бабла между начальниками. Юмор давно уже натянуто-вымороченный, за редким исключением.
иронично однако что сам масляков ни разу не веселый и не находчивый ) такой отстраненный всегда на всех передачах был все годы