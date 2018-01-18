18 января в Сети появилась печальная новость о том, что Константин Ямпольский, участник проектов «Сверхъестественный отбор» и 10-го сезона «Битвы экстрасенсов», умер из-за острой сердечной недостаточности. Возлюбленная черного мага находится на четвертом месяце беременности.

1 2 3 ... 11 Константин Ямпольский скончался 16 января в одной из воронежских больниц

Несмотря на то, что Константин Ямпольский так и не смог дойти до финала 10-го сезона «Битвы экстрасенсов», он запомнился многим поклонникам благодаря своему неординарному поведению и внешности. Молодой человек позиционировал себя как парапсихолог и черный маг. В 2017 году Константин принял участие в шоу «Сверхъественный отбор», а после открыл центр экстрасенсорики в своем родном Воронеже.

Сегодня стало известно, что 16 января Ямпольский скончался в больнице. Причиной его смерти стала острая коронарная недостаточность. Об этом сообщили друзья экстрасенса. Сегодня стало известно, что 16 января Ямпольский скончался в больнице. Причиной его смерти стала острая коронарная недостаточность. Об этом сообщили друзья экстрасенса.

Невеста Константина Надежда Воробей призналась в интервью порталу Dom2Life, что ждет от него ребенка. «Мы подали заявление в ЗАГС на май… Скажу больше, я от него беременна, на четвертом месяце уже. Костя об этом знал, и пара общих друзей знали, но лишь самые близкие люди. Мы жили вместе, поэтому сообщить ему об этом труда не составило. Он даже был рад!» — рассказала девушка журналистам. Печальная новость подкосила Надежду, и она не смогла присутствовать на похоронах возлюбленного. Сейчас девушка находится в больнице.