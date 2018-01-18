Несмотря на то, что Константин Ямпольский так и не смог дойти до финала 10-го сезона «Битвы экстрасенсов», он запомнился многим поклонникам благодаря своему неординарному поведению и внешности. Молодой человек позиционировал себя как парапсихолог и черный маг. В 2017 году Константин принял участие в шоу «Сверхъественный отбор», а после открыл центр экстрасенсорики в своем родном Воронеже.
Невеста Константина Надежда Воробей призналась в интервью порталу Dom2Life, что ждет от него ребенка. «Мы подали заявление в ЗАГС на май… Скажу больше, я от него беременна, на четвертом месяце уже. Костя об этом знал, и пара общих друзей знали, но лишь самые близкие люди. Мы жили вместе, поэтому сообщить ему об этом труда не составило. Он даже был рад!» — рассказала девушка журналистам. Печальная новость подкосила Надежду, и она не смогла присутствовать на похоронах возлюбленного. Сейчас девушка находится в больнице.
Может хватит уже про этих шарлотанов-черных-магов писать?
Планы у них были. Они же оба "экстрасенсы", и не видели будущего? Парня и девушку жаль, конечно.
а шо такое? магия не помогла, да?