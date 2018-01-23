23 января Телеграм-канал Super опубликовал информацию о том, что в Нижнем Новгороде было совершено нападение на съемочную группу «Ревизорро» с Настастьей Самбуркой в качестве ведущей. Инцидент произошел во время проверки качества обслуживания в местном кафе «Нептун» — одному из сотрудников заведения не понравились действия команды, и он решил уладить дело с помощью кулаков.
Позже в Сети появилось видео нападения. На кадрах видно, как мужчина бросается на представителя телеканала «Пятница», пока напуганную Самбурскую выводят с территории кафе из помещения, где ей удалось укрыться.
Первый выпуск «Ревизорро» с Настасьей в роли ведущей выйдет в конце января, но уже сейчас можно судить о том, что новый сезон станет не менее скандальным, чем предыдущие. К слову, на съемочную команду программы нападают уже не в первый раз — Ольге Романовской и Елене Летучей также приходилось сталкиваться с ситуациями, когда внезапные проверки откровенно не нравились владельцам ресторанов. Впрочем, как показали предыдущие случаи нападения на представителей канала «Пятница», злоумышленникам может грозить суд и уголовное наказание.
Самбурская еле спаслась во время нападения на съемочную группу «Ревизорро» в Нижнем Новгороде
23 января Телеграм-канал Super опубликовал информацию о том, что в Нижнем Новгороде было совершено нападение на съемочную группу «Ревизорро» с Настастьей Самбуркой в качестве ведущей. Инцидент произошел во время проверки качества обслуживания в местном кафе «Нептун» — одному из сотрудников заведения не понравились действия команды, и он решил уладить дело с помощью кулаков.
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На неё посмотришь и обратное впечатление складывается, что сотрудники еле спаслись от ее нападения
😅😅
Работенка еще та,подписаться на нее можно только за большие деньги
Мне кажется, лучше Летучей они никого не найдут
Юра Кормушин был бы хорошим ведущим.
Мне кажется, лучше Летучей они никого не найдут