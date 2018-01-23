В ноябре прошлого гола стало известно о том, что Настасья Самбурская выбрана новой ведущей программы «Ревизорро». Первый выпуск нового сезона выйдет только 30 января, однако в Сети уже обсуждают скандал вокруг его съемок.

1 2 3 ... 12 На съемочную группу Настасьи Самбурской напали в Нижнем Новгороде

23 января Телеграм-канал Super опубликовал информацию о том, что в Нижнем Новгороде было совершено нападение на съемочную группу «Ревизорро» с Настастьей Самбуркой в качестве ведущей. Инцидент произошел во время проверки качества обслуживания в местном кафе «Нептун» — одному из сотрудников заведения не понравились действия команды, и он решил уладить дело с помощью кулаков.



Позже в Сети появилось видео нападения. На кадрах видно, как мужчина бросается на представителя телеканала «Пятница», пока напуганную Самбурскую выводят с территории кафе из помещения, где ей удалось укрыться.



Первый выпуск «Ревизорро» с Настасьей в роли ведущей выйдет в конце января, но уже сейчас можно судить о том, что новый сезон станет не менее скандальным, чем предыдущие. К слову, на съемочную команду программы нападают уже не в первый раз — Ольге Романовской и Елене Летучей также приходилось сталкиваться с ситуациями, когда внезапные проверки откровенно не нравились владельцам ресторанов. Впрочем, как показали предыдущие случаи нападения на представителей канала «Пятница», злоумышленникам может грозить суд и уголовное наказание.

