Вечером 26 января в Сети появилась информация о том, что у Дмитрия и Елены Маликовых родился второй ребенок. Об этом сообщил Телеграм-канал Super.
Известно, что ребенка супружеской паре родила суррогатная мать — малыш появился на свет в одной из элитных клиник в Санкт-Петербурге. Инсайдеры не назвали пол новорожденного, однако журналисты сумели пообщаться с новоиспеченным отцом.
Напомним, Дмитрий и Елена Маликовы воспитывали единственную дочь, 17-летнюю Стефанию. Артист не раз говорил в интервью о том, что они с супругой мечтают о втором ребенке.
Поздравляем
Женщины победили время! Заморозила свои яйцеклетки и рожай хоть до пенсии
Сплошной пиар. Как же надо за пугачихой успеть, что б на те же тусовки попадать. Небось девка от маликова залетела и теперь ребёнка забирают.
Молодцы, что. Может хоть эта бешеная невоспитанная стефания попридержат прыть.
Молодцы, что. Может хоть эта бешеная невоспитанная стефания попридержат прыть.
Женщины победили время! Заморозила свои яйцеклетки и рожай хоть до пенсии
Очень мудрая жена.
Жена Маликова прилично его старше, сроду не работала и без него никто и звать никак. Чтобы там творчеством каким то заниматься, хотя бы яркой светской львицей стать и того нет. Держится она за Маликова изо всех сил, чего она в своих немногочисленных (неинтересная персона) сама и подтверждает. Общая дочь выросла, есть риск, что Маликов, хорошо и молодо выглядящий, найдёт себе в тусовке девицу помоложе. Вот чтобы мужа удержать, и приходится под старую жоппу младенца заводить, хоть с помощью суррогатной матери.
С ума сойти. Ребёнку будет десять, маме- 64... Скучно жить?
Ну и зачем? Да ещё таким образом