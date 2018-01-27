Несмотря на заявления официальных представителей Дональда Трампа, в Сети появляется все больше доказательств того, что его браку с Меланией угрожает распад. Согласно данным инсайдеров, первая леди США покинула Белый дом, чтобы провести несколько ночей в гостинице.

1 2 3 ... 11 По данным западных СМИ, Мелания Трамп провела несколько ночей в одной из гостиниц в Вашингтоне

В середине этой недели западная пресса заговорила о том, что Мелания Трамп не поехала вместе с мужем на международный экономический форум в швейцарском Давосе, который начался 23 января. Несмотря на то, что официальные представители Белого дома попытались объяснить решение первой леди «организационными проблемами», многие связали его с недавним интервью звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, заявившей, что Дональд Трамп изменял с ней своей жене.

26 января таблоид MailOnline опубликовал информацию от инсайдеров, согласно которой Мелания Трамп не только отказалась сопровождать мужа, но и на время переехала из Белого дома в одну из гостиниц в Вашингтоне. 26 января таблоид MailOnline опубликовал информацию от инсайдеров, согласно которой Мелания Трамп не только отказалась сопровождать мужа, но и на время переехала из Белого дома в одну из гостиниц в Вашингтоне.

Пресс-секретарь первой леди Стефани Гришем ожидаемо опровергнула все домыслы в своем Твиттере: «Невероятное количество лживых и непристойных сообщений о миссис Трамп появилось в последнее время на страницах таблоидов и в телевизионных репортажах. Первая леди США сосредоточена на семье и своих обязанностях и не принимает участия в описываемых нереалистичных событиях».



Стоит отметить, что Мелания действительно продолжает посещать официальные мероприятия, несмотря на растущий скандал и домыслы в СМИ. В четверг, 25 января, Трамп посетила музей Холокоста в Вашингтоне и почтила память погибших у молитвенной стены.