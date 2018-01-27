В середине этой недели западная пресса заговорила о том, что Мелания Трамп не поехала вместе с мужем на международный экономический форум в швейцарском Давосе, который начался 23 января. Несмотря на то, что официальные представители Белого дома попытались объяснить решение первой леди «организационными проблемами», многие связали его с недавним интервью звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, заявившей, что Дональд Трамп изменял с ней своей жене.
Пресс-секретарь первой леди Стефани Гришем ожидаемо опровергнула все домыслы в своем Твиттере: «Невероятное количество лживых и непристойных сообщений о миссис Трамп появилось в последнее время на страницах таблоидов и в телевизионных репортажах. Первая леди США сосредоточена на семье и своих обязанностях и не принимает участия в описываемых нереалистичных событиях».
Стоит отметить, что Мелания действительно продолжает посещать официальные мероприятия, несмотря на растущий скандал и домыслы в СМИ. В четверг, 25 января, Трамп посетила музей Холокоста в Вашингтоне и почтила память погибших у молитвенной стены.
Безусловно, Трампы - интересная пара, вокруг них много слухов и домыслов с большой толикой правды, но почему популярный женский сайт не пишет о другом слухе - о разводе дочери главного человека страны? Поверьте, нам, гражданам, эта новость была бы интереснее.
Может и не развелись, а офшАрятся, дэнги прячут, поэтому че писать
Нам понятно одно, Мелания не пропадёт. Что с трампом, что без Трампа - миллионов у неё видимо- невидимо
Ох, давно она ждала такого шикарного повода я думаю!))) Он виноват и она удет не спустыми руками!!!
Да всем пофиг на самом деле. Это вам, украинским гражданам, безумно интересно все, что касается "главного человека", а нам фиолетово. Поверьте. А про Трампушу и его жену прикольно читать. Он вроде жирика, веселый такой клоун, а Мелания хорошо одевается. Хотя если бы тут про них ничего не писали, я бы не расстроилась, я и над Бузовой могу поржать, она смешная.
Ах! Какая ты умная! Ей, видите ли, не интересно про своего "первого"! С чего это так можно фамильярничать про главу другой державы? Если мы были бы посвящены прессой в дела одной семьи, то и нам было бы интересно, как там кто из свох олигархинь одевается, а не разнорабочая от эстрады Бузова.