Героем нового выпуска программы «Секрет на миллион» стал 63-летний Александр Серов. В студии певец рассказал о тяжелом детстве и раскрыл новые подробности изматывающих отношений с бывшей женой.

1 2 3 ... 13 Александр Серов стал героем нового выпуска программы «Секрет на миллион»

В первой части программы «Секрет на миллион» Александр Серов успел ответить на несколько вопросов Леры Кудрявцевой о своем детстве и личной жизни. Певец признался, что отец бросил его сразу после рождения и практически не помогал бывшей жене — матери Серова — материально. Однако больше переживаний артисту принес единственный брак и последующим за ним развод.



Серов в очередной раз вспомнил все обиды, которые у него остались на бывшую жену Елену Стебеневу. Александр Николаевич уверенно заявил, что супруга не любила его и была ему неверна.

«Два часа ночи, ее нет дома. А мы еще живем вместе. Я набираю ее узнать, где она. Она мне: «А какое твое дело? Когда захочу, тогда приду», — вспомнил артист. «Два часа ночи, ее нет дома. А мы еще живем вместе. Я набираю ее узнать, где она. Она мне: «А какое твое дело? Когда захочу, тогда приду», — вспомнил артист.

Серов рассказал, что однажды Елена без разрешения продала подаренные ему дорогие часы. Женщина выручила за них около 130 тысяч долларов и купила на эти деньги дорогой автомобиль. Ко всему прочему, Александр Николаевич подозревает, что родственники Стебеневой причастны к краже внушительной суммы денег из сейфа в его особняке — это случай произошел незадолго до развода известной пары.



Еще одной причиной их расставания стало пагубное пристрастие Елены к алкоголю, которое сейчас, по словам Серова, стало еще более серьезным. Отвечая на вопрос Кудрявцевой, Серов признался, что не жалеет о разводе и уверен, что никогда не сможет принять бывшую жену обратно.