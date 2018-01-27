В первой части программы «Секрет на миллион» Александр Серов успел ответить на несколько вопросов Леры Кудрявцевой о своем детстве и личной жизни. Певец признался, что отец бросил его сразу после рождения и практически не помогал бывшей жене — матери Серова — материально. Однако больше переживаний артисту принес единственный брак и последующим за ним развод.
Серов в очередной раз вспомнил все обиды, которые у него остались на бывшую жену Елену Стебеневу. Александр Николаевич уверенно заявил, что супруга не любила его и была ему неверна.
Серов рассказал, что однажды Елена без разрешения продала подаренные ему дорогие часы. Женщина выручила за них около 130 тысяч долларов и купила на эти деньги дорогой автомобиль. Ко всему прочему, Александр Николаевич подозревает, что родственники Стебеневой причастны к краже внушительной суммы денег из сейфа в его особняке — это случай произошел незадолго до развода известной пары.
Еще одной причиной их расставания стало пагубное пристрастие Елены к алкоголю, которое сейчас, по словам Серова, стало еще более серьезным. Отвечая на вопрос Кудрявцевой, Серов признался, что не жалеет о разводе и уверен, что никогда не сможет принять бывшую жену обратно.
понравилась передача...вообще, Серов мне импонирует, есть в нем обаяние, никого из себя не строит, хотя, конечно, жена натерпелась, ходок он конечно знатный)) тут написали только про одну внебрачную дочку, так у него же есть еще одна, Алиса, недавно открылась правда
зная о его изменах, она и не ночевала дома, поди мстила как могла. про алкоголь неясно, если она пила, зачем жил с ней?
Сам накосячил, детей внебрачных наплодил и на жену же обиделся, что бросила такого "ангела".
Скорее всего, она мстила за его измены. Женщины могут очень далеко зайти от отчаяния, обиды и несчастной любви...
Скорее всего, она мстила за его измены. Женщины могут очень далеко зайти от отчаяния, обиды и несчастной любви...
Ненавижу когда люди начинают обсирать бывших. Сидит мужик, сам лядовал на право и на лево, но за собой греха не видит. Такие песенки хорошие пел про любовь а в жизни ниочем
А вне брачной но все таки дочери он почему ничего не завещал. Противный он какой то.
Отвратный мужик
Кто его пиарит? Всю неделю из телевизора не вылазит!
Если б сразу прибил- уже вышел бы на свободу