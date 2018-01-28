28 января стало известно о смерти 37-летнего режиссера Марии Саакян. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке кинокритик Андрей Плахов.

1 2 3 4 5 6 7 Умерла режиссер Мария Саакян

Сегодня в Сети появилась информация о том, что ушла из жизни режиссер Мария Саакян. Автору фильмов «Энтропия», «Маяк», «Это не я» было всего 37 лет.



О смерти известного режиссера сообщил российских кинокритик Андрей Плахов — об этом он написал в социальных сетях. «Последний раз встречались с ней на неделе российского кино в Бразилии, она была со своим младшим ребенком. Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины», — прокомментировал Плахов (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



Мария Саакян родилась в Ереване в 1980 году и в 1993-м переехала вместе с семьей в Москву. Ее фильм «Прощание» удостоился Гран-При фестиваля «Золотой абрикос» в Армении. У Марии осталось пятеро детей.