Сегодня в Сети появилась информация о том, что ушла из жизни режиссер Мария Саакян. Автору фильмов «Энтропия», «Маяк», «Это не я» было всего 37 лет.
О смерти известного режиссера сообщил российских кинокритик Андрей Плахов — об этом он написал в социальных сетях. «Последний раз встречались с ней на неделе российского кино в Бразилии, она была со своим младшим ребенком. Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины», — прокомментировал Плахов (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Мария Саакян родилась в Ереване в 1980 году и в 1993-м переехала вместе с семьей в Москву. Ее фильм «Прощание» удостоился Гран-При фестиваля «Золотой абрикос» в Армении. У Марии осталось пятеро детей.
На 38-м году жизни умерла режиссер Мария Саакян
Сегодня в Сети появилась информация о том, что ушла из жизни режиссер Мария Саакян. Автору фильмов «Энтропия», «Маяк», «Это не я» было всего 37 лет.
Реклама
-
- Есть ли смысл идти в свадебное агенство ??? (4)
- Меняются ли люди??? (20)
- Пирсинг пупка (12)
- А Вам дарили дорогие подарки? (35)
- Скучаю по подруге (9)
- Работа, депрессия и поиск себя (18)
- Показная любовь в социальных сетях (18)
- Может ли корпоративный секретарь быть секретарем директора? (7)
- Цель занятия сексом. (25)
- Мне 24 и у меня не было ни разу отношения (38)
- половина алиментов на счет ребенка. бывшая орет (20)
- У нее есть парень, но лезет к моему! (3)
- Ощущения при стимуляции. Оргазм. (7)
- Женщины делятся на два типа. (23)
- Репетиторство и все вытекающее (2)
- Помогите, объясните! (1)
- Почему ВКонтакте от него доходят сообщения? (3)
- Вопросы на собеседовании (8)
- Я ношу юбки (20)
- Нашла у парня в телефоне фотографию чужой девушки (14)
- Умер Майкл Джексон (7689)
- Евровидение 2008 ,Как вам Билан? (3704)
- Плющенко снялся с одиночных соревнований (3097)
- Евро 2008!!! (2258)
- Певица Анастасия Приходько будет выступать за Россию на украинском языке... (1329)
- Кто слышал перепалку Ксюши Собчак и Кати Гордон в эфире радио "Маяк"? (727)
- Обращение майора Дымовского (678)
- Ксения Сухинова - новая мисс мира!!! (665)
- Латиноамериканки - самые красивые женщины в мире (582)
- Михайл Юревич женат или не женат? (528)
- Умер Солженицын (486)
- Билан выиграл!!! (395)
- Александр Рыбак (375)
- Тарзан (347)
- Евровидение!!! Мы снова что-то значим в мире??????? (332)
- Самые красивые песни (340)
- На Евровидение поедет музыкальный коллектив Петра Налича (329)
- ой!а правда что майкл из универа разбился в ДТП? (330)
- Пугачёва оскорбила Собчак!!!!!!!!!!! (314)
- Владивосток (305)
-
- На 38-м году жизни умерла режиссер Мария Саакян (6)
- «Я мог ее прибить»: Александр Серов рассказал о всех обидах, которые нанесла ему бывшая жена Елена (41)
- Западные СМИ: Мелания Трамп не ночует в Белом доме (20)
- Интернет-СМИ: Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз (433)
- Шурыгина посмеялась над Семеновым и Пятницким (59)
- Жена Михаила Боярского отказалась рожать ему третьего ребенка (41)
- Катя Жужа обвинила в неискренности подруг Ксении Бородиной (11)
- Людмила Сенчина скончалась на 68-м году жизни (61)
- Сын Влада Листьева стал ведущим (10)
- «Я летаю только бизнес-классом»: Бузова прокомментировала инцидент в самолете (126)
- Влад Кадони довел беременную Ольгу Рапунцель до истерики в эфире (11)
- Галкин хочет облегчить судьбу своим детям, поэтому с детства рекламирует их как может (14)
- В украинских СМИ обсуждают тайную свадьбу Насти Каменских (22)
- Драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на премию «Оскар» (30)
- У Цымбалюк-Романовской появился новый обеспеченный ухажер (155)
- Сергей Селин пришел в ярость, говоря о своем разводе с первой женой (11)
- 19-летний студент Бауманки убил и изнасиловал девушку, которую безответно любил, а после покончил с собой (214)
- Самбурская еле спаслась во время нападения на съемочную группу «Ревизорро» в Нижнем Новгороде (11)
- Дмитрий Шепелев признался, что до сих пор разговаривает с Жанной Фриске (16)
- Полина Гагарина впервые показала фото дочери (60)
- Интернет-СМИ: Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз (433)
- 19-летний студент Бауманки убил и изнасиловал девушку, которую безответно любил, а после покончил с собой (214)
- У Цымбалюк-Романовской появился новый обеспеченный ухажер (155)
- «Я летаю только бизнес-классом»: Бузова прокомментировала инцидент в самолете (126)
- Людмила Сенчина скончалась на 68-м году жизни (61)
- Полина Гагарина впервые показала фото дочери (60)
- Шурыгина посмеялась над Семеновым и Пятницким (59)
- Жена Михаила Боярского отказалась рожать ему третьего ребенка (41)
- «Я мог ее прибить»: Александр Серов рассказал о всех обидах, которые нанесла ему бывшая жена Елена (41)
- Драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на премию «Оскар» (30)
- Татьяна Веденеева вспомнила о болезненном разводе с изменившим ей мужем (27)
- В украинских СМИ обсуждают тайную свадьбу Насти Каменских (22)
- Западные СМИ: Мелания Трамп не ночует в Белом доме (20)
- Дмитрий Шепелев признался, что до сих пор разговаривает с Жанной Фриске (16)
- Галкин хочет облегчить судьбу своим детям, поэтому с детства рекламирует их как может (14)
- Влад Кадони довел беременную Ольгу Рапунцель до истерики в эфире (11)
- Сергей Селин пришел в ярость, говоря о своем разводе с первой женой (11)
- Самбурская еле спаслась во время нападения на съемочную группу «Ревизорро» в Нижнем Новгороде (11)
- Катя Жужа обвинила в неискренности подруг Ксении Бородиной (11)
- Сын Влада Листьева стал ведущим (10)
Очень жаль и ее и деток,очевидно еще небольших и оставшихся без мамы..Но к сожалению я не знаю кто это(
Опять онкология.что же делать люди?как от этого уберечься,как спасти себя и своих близких?
Царcтво небесное Марии.такая молодая.
Жаль,такая молодая
просто шок (
Как жалко и обидно....
Очень страшно и больно!!!! Царствие небесное ей!
Как же эта гадость косит всех!
Здоровья всем!