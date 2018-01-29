28 января Дмитрий Маликов подтвердил, что у него действительно родился сын. Слухи об этом радостном событии ходили в СМИ с конца прошлой недели. В своем микроблоге молодой отец рассказал о пополнении в семье. Фолловеры Дмитрия поздравляют его с отцовством, а также с днем рождения и желают ему долгих лет жизни, а малышу — расти здоровым и крепким.
«Ты невероятный человек. Я буду всегда гордиться тобой. С днем рождения, Папа. Я счастлива, что именно ты, именно с тобой, и именно у тебя... Теперь у тебя есть лапочка дочка и сыночек. Это главный подарок», — подписала кадр Стефания (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Подписчики девушки также решили поздравить ее отца: «С днем рождения Папу и братика», «Умных, интеллигениных, тонкой душевной организации людей должно быть как можно больше!», «Счастья всем вам волшебного, всего самого прекрасного, удивительного и восхитительного», «Стешенька теперь у тебя есть любимый братик и это тоже классно». Фолловеры поинтересовались у Стефании, как ее родители назвали новорожденного малыша, но она пока им не ответила.
Вот ее подтверждения так не хватало) Теперь все на своих местах)
Фото старое, прошлого года. Фото Степаниды в студию БЕЗ фотошопа с открытым животом))), а то не верим, что это от любовницы папы, а не ее грешок, который покрывают родители. Да, и чтобы с можно было опраделить, что снято сегодня, а не в прошлом году.
Ужас. Кошмар. Больные интернетнозависимые от лайков люди. Господи, спасибо, что мои дети не строчат мне писульки в социальных сетях, а говорят все лично мне самой.
Чет представила я, как поздравляю маму с родами брата, непременно в инстаграме, и сопровождаю нафигато это свой распрекрасной фотографией, еще и пишу, чтоб не забыла : у тебя ведь есть Я, мамулечка, твоя доча на балу. Они там совсем ополоумели все? То рожают к 60-ти, то отца отдельно от матери поздравляют странными словесами, и прикрепляют еще более странные фото. Что это у девы, зависть, ревность, дурь? Это недоразумение хоть кто-то в семье воспитывал? Или только в платья рядил?
Главный подарок от кого, от Стеши?)) по тексту именно такой смысл)
А жена его у него не главный подарок? Все ж рожала, старалась. И где в перечне подарков третий , старший ребенок жены? Или это балласт, подарком не считающийся? Стеша вообще свою мать не уважает? Интеллект у деточки, как у инфузории туфельки. На рождение брата подарить папуле свое фото - это сильно.
А жена его у него не главный подарок? Все ж рожала, старалась. И где в перечне подарков третий , старший ребенок жены? Или это балласт, подарком не считающийся? Стеша вообще свою мать не уважает? Интеллект у деточки, как у инфузории туфельки. На рождение брата подарить папуле свое фото - это сильно.
Теперь у тебя есть лапочка дочка и сыночек.----а про то, что у нее теперь есть братик, не добавила? Видимо, он ей брат лишь по отцу.
Ха. Теперь все внимание будет доставаться младшему брату. Стефания ревнует. Это сразу видно.
Теперь у тебя есть лапочка дочка и сыночек.----а про то, что у нее теперь есть братик, не добавила? Видимо, он ей брат лишь по отцу.