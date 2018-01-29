29.01.2018
В конце минувшей недели появились слухи о том, что 47-летний Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. Тысячи интернет-пользователей поздравляют певца. Не осталась в стороне и его 17-летняя дочь Стефания, которая опубликовала трогательное послание в Инстаграме.
  • Дмитрий Маликов, Стефания Маликова
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    Стефания Маликова поздравила отца с днем рождения

28 января Дмитрий Маликов подтвердил, что у него действительно родился сын. Слухи об этом радостном событии ходили в СМИ с конца прошлой недели. В своем микроблоге молодой отец рассказал о пополнении в семье. Фолловеры Дмитрия поздравляют его с отцовством, а также с днем рождения и желают ему долгих лет жизни, а малышу — расти здоровым и крепким.

Стефания Маликова посвятила отцу пост в Инстаграме, которое сопроводила фото сделанным на Балу журнала Tatler. 

«Ты невероятный человек. Я буду всегда гордиться тобой. С днем рождения, Папа. Я счастлива, что именно ты, именно с тобой, и именно у тебя... Теперь у тебя есть лапочка дочка и сыночек. Это главный подарок», — подписала кадр Стефания (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).

Подписчики девушки также решили поздравить ее отца: «С днем рождения Папу и братика», «Умных, интеллигениных, тонкой душевной организации людей должно быть как можно больше!», «Счастья всем вам волшебного, всего самого прекрасного, удивительного и восхитительного», «Стешенька теперь у тебя есть любимый братик и это тоже классно». Фолловеры поинтересовались у Стефании, как ее родители назвали новорожденного малыша, но она пока им не ответила.  

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