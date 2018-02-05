В конце сентября 2017 года в западных СМИ появилась новость о том, что Кайли Дженнер беременна первенцем. Тогда эта информация шокировала всех поклонников звезды реалити-шоу, ведь она только что рассталась с рэпером Tyga и начала встречаться с Трэвисом Скоттом. Сама Кайли долгое время избегала любых разговоров о своем интересном положении и, по слухам, находилась в тяжелейшей депрессии, однако некоторые из родственников девушки позже проговорились о том, что она действительно беременна и ждет дочь.
Поклонники Кайли терпеливо ждали новостей о том, что их любимица стала матерью. И вот наконец счастливое событие случилось. 4 февраля в Сети появилась информация о том, что Дженнер родила дочь весом 3,7 кг еще первого числа. На сей раз новоиспеченная мама сама поделилась радостной новостью в Инстаграме: она не только написала большой и эмоциональный пост, но и выложила видео, на котором, кстати, запечатлена еще одна кроха, которую мы до сих пор не видели!
«Беременность стала для меня самым прекрасным и вдохновляющим опытом, изменившим мою жизнь. И я буду скучать по этим месяцам. Я ценю своих друзей и особенно семью за то, что они помогли мне сохранить все в максимальной секретности», — написала молодая мама в своем микроблоге. Кайли объяснила, что до последнего стремилась держать в тайне свое интересное положение, потому что боялась, что ее ребенок будет ощущать тот стресс и напряжение, которое испытывает она.
Какие все девчата Кардащьян красавицы. Яркие! Такие губы, брови, фигуры песочные часы. Вот уж как вылепленные скульптором!
Какие все девчата Кардащьян красавицы. Яркие! Такие губы, брови, фигуры песочные часы. Вот уж как вылепленные скульптором!
Какие все девчата Кардащьян красавицы. Яркие! Такие губы, брови, фигуры песочные часы. Вот уж как вылепленные скульптором!
Классное видео!!! Вот это поддержка у Кайли! Рада вместе с ними!
Так они с этим Трэвисом Скоттом по итогу разбежались или нет? Или он просто поддержать приехал на правах исправного алиментоплательщика?)
Так они с этим Трэвисом Скоттом по итогу разбежались или нет? Или он просто поддержать приехал на правах исправного алиментоплательщика?)
Всё равно вместе они не будут, молодые оба слишком. Как-то всё у американцев наиграно, неестественно как-то... как сахарная вата
Почему именно от черного? Они же кроме чтения рэпа и раскуривания травки пи во что не могут. Вот что она в нем нашла?
Почему именно от черного? Они же кроме чтения рэпа и раскуривания травки пи во что не могут. Вот что она в нем нашла?
А вы наверно встречались с «чёрным», раз знаете все это наверняка?
уколы делать перестала, и губы и скулы сдулись, обычой стала, поэтому скрывалась от камер чтоли??