В последнее время поклонники 36-летнего Димы Билана особенно тщательно следят за фотографиями, которые он публикует в своем микроблоге. Фолловеры не могут нарадоваться, что певец наконец-то начал активно набирать вес.

1 2 3 ... 13 Фолловеры в восторге от того, как на новом снимке выглядит Дима Билан

В конце 2016 года интернет-пользователи начали замечать, что Дима Билан похудел и осунулся. Из-за всего этого певец начал выглядеть на несколько лет старше. Поклонники артиста сразу забили тревогу и посоветовали ему обратиться к врачу, но сам он делать это не планировал. Вскоре Дима признался, что у него есть проблемы с пищеварением, из-за чего он вынужден придерживаться диеты. Позднее Билан попал в больницу с пневмонией. Правда, своих фанатов певец успокаивал и уверял, что с его здоровьем все будет хорошо.

Судя по всему, теперь все действительно в порядке. В этом можно убедиться, посмотрев на новый снимок, который на днях опубликовал Дима. Судя по всему, теперь все действительно в порядке. В этом можно убедиться, посмотрев на новый снимок, который на днях опубликовал Дима.

«Такой загорелый, а главное, наконец набрал вес. Сразу выглядишь здоровее», «Дима возмужал, поел и сразу похорошел», «Как здорово, что ты там питаешься нормально и из бассейна не вылазишь», «Вот уехал на отдых и сразу стал выглядеть лучше. Видимо, все же стресс из-за работы сильно на тебе сказывается», — написали многочисленные фолловеры в комментарии к снимку (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Также фолловеры начали спрашивать, с кем же Дима отправился на отдых.



А вот нам показалось интересным то, что хорошеющий день ото дня Билан начинает все больше напоминать Данилу Козловского. Особенно на последнем кадре. Приглядитесь сами!