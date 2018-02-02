После того, как в недавнем интервью 32-летняя Ольга Бузова призналась, что намерена ответить согласием одному из своих ухажеров, папарацци начали активнее следить за тем, с кем и куда ходит ведущая «Дома-2».

1 2 3 ... 9 Папарацци выяснили, с кем проводит время Ольга Бузова

За последние полгода Ольге Бузовой приписывали романы сразу с тремя мужчинами: неизвестным широкой публике бизнесменом по имени Михаил, участником телестройки Романом Гриценко и шоуменом Тимуром Батрутдиновым. Недавно ведущая «Дома-2» заявила, что готова к новым отношениям: «Я подумываю ответить ему взаимностью, ведь сердце уже оттаяло, и боль почти прошла». Правда, она так и не уточнила, о ком именно шла речь. Однако видеоролик, который был опубликован в Инстаграме Super.ru, может пролить свет на то, кто же является загадочным избранником Ольги.

В кадре Бузова выходит из отеля Four Seasons, держась за руки, с… Батрутдиновым. Ведущая и юморист проследовали в кафе, где мило общались и практически не переставали улыбаться. Певица даже положила голову на плечо резидента Comedy Club. В кадре Бузова выходит из отеля Four Seasons, держась за руки, с… Батрутдиновым. Ведущая и юморист проследовали в кафе, где мило общались и практически не переставали улыбаться. Певица даже положила голову на плечо резидента Comedy Club.

Интернет-пользователи принялись обсуждать предполагаемый роман Тимура и Ольги. «Пусть живут и радуются жизни! Ничего плохого в этом не вижу!», «Друзья они, а пара была бы хорошая», «Очень хорошо вместе смотрятся», «Как будто кроме отеля им негде больше встречаться», «Если они будут встречаться, то это будет супер», — написали многочисленные фолловеры канала (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

А как вы думаете, какие отношения на самом деле связывают Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова?