За последние полгода Ольге Бузовой приписывали романы сразу с тремя мужчинами: неизвестным широкой публике бизнесменом по имени Михаил, участником телестройки Романом Гриценко и шоуменом Тимуром Батрутдиновым. Недавно ведущая «Дома-2» заявила, что готова к новым отношениям: «Я подумываю ответить ему взаимностью, ведь сердце уже оттаяло, и боль почти прошла». Правда, она так и не уточнила, о ком именно шла речь. Однако видеоролик, который был опубликован в Инстаграме Super.ru, может пролить свет на то, кто же является загадочным избранником Ольги.
Интернет-пользователи принялись обсуждать предполагаемый роман Тимура и Ольги. «Пусть живут и радуются жизни! Ничего плохого в этом не вижу!», «Друзья они, а пара была бы хорошая», «Очень хорошо вместе смотрятся», «Как будто кроме отеля им негде больше встречаться», «Если они будут встречаться, то это будет супер», — написали многочисленные фолловеры канала (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
А как вы думаете, какие отношения на самом деле связывают Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова?
Ну все, Батрудинов. Теперь ты уже обязан жениться.
Да, да. Мы верим и сейчас забацаем страниц 20. Я пас, она мне надоела.
Ольга с Тимуром супер пара!Оба веселые добрые прикольные!И у Тимура и у Оли не складывается личная жизнь...может эта судьба?Желаю счастья и скорой беременности!Рада)))
Он разве натурал?
как раз трансы в его вкусе))
Ну, все, несите капельницу Тарасову!))
Ну, все, несите капельницу Тарасову!))
Оруууу)))))
Ольга с Тимуром супер пара!Оба веселые добрые прикольные!И у Тимура и у Оли не складывается личная жизнь...может эта судьба?Желаю счастья и скорой беременности!Рада)))
согласна!!! Оч приятно см на них!!! и мне кажется он добрый как она ,в отличии от предыдущего ...А это оч важно!!!
Ну что, транс и гей.Прекрасная парочка.
Ольга с Тимуром супер пара!Оба веселые добрые прикольные!И у Тимура и у Оли не складывается личная жизнь...может эта судьба?Желаю счастья и скорой беременности!Рада)))
Ну нельзя же так. Смеюсь громко, беременность скорая к месту. Представьте облом двигателя Бузовой и тишина, повторяю - тишина в эфире от Бузовой. Я то же безмерно рада!