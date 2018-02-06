Утром 5 февраля 28-летний Антон Гусев заявил о том, что они с Викторией Романец собираются подать в ЗАГС заявление о разводе. Однако, судя по всему, экс-участник «Дома-2» быстро пошел на попятную.

1 2 3 ... 13 Похоже, Антон Гусев не намерен разводиться с Викторией Романец

В конце сентября 2017 года Антон Гусев и Виктория Романец сыграли тайную свадьбу. После этого, казалось, черная полоса в их отношениях должна была закончиться. Однако спустя менее чем полгода экс-участники «Дома-2» дали понять, что намерены развестись. В интервью одному из изданий Антон сообщил: «Наши отношения изжили себя. Ничего страшного не случилось, так бывает. Завтра едем подавать заявление на развод в загс. Все будут счастливы, но по разным сторонам дороги».

Однако, судя по всему, заявление Гусева было слишком поспешным. Пока фолловеры рассуждали над возможными причинами разрыва и ждали комментария Виктории, экс-участник «Дома-2» решил наладить отношения с женой. Однако, судя по всему, заявление Гусева было слишком поспешным. Пока фолловеры рассуждали над возможными причинами разрыва и ждали комментария Виктории, экс-участник «Дома-2» решил наладить отношения с женой.

6 февраля в микроблоге Антона появился снимок, на котором он стоит с букетом роз с одной руке и огромным плюшевым медведем — в другой. «Люблю тебя Виктория, моя вредина», — подписал кадр Гусев. Романец выложила фотографию цветов в Stories своего Инстаграма. Видимо, развод экс-участников «Дома-2» не состоится. Впрочем, многие подписчики Антона и Виктории были уверены в этом изначально. Теперь интернет-пользователей интересует, почему же Гусев так быстро отказался от собственных слов.