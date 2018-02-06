В конце сентября 2017 года Антон Гусев и Виктория Романец сыграли тайную свадьбу. После этого, казалось, черная полоса в их отношениях должна была закончиться. Однако спустя менее чем полгода экс-участники «Дома-2» дали понять, что намерены развестись. В интервью одному из изданий Антон сообщил: «Наши отношения изжили себя. Ничего страшного не случилось, так бывает. Завтра едем подавать заявление на развод в загс. Все будут счастливы, но по разным сторонам дороги».
6 февраля в микроблоге Антона появился снимок, на котором он стоит с букетом роз с одной руке и огромным плюшевым медведем — в другой. «Люблю тебя Виктория, моя вредина», — подписал кадр Гусев. Романец выложила фотографию цветов в Stories своего Инстаграма. Видимо, развод экс-участников «Дома-2» не состоится. Впрочем, многие подписчики Антона и Виктории были уверены в этом изначально. Теперь интернет-пользователей интересует, почему же Гусев так быстро отказался от собственных слов.
ХВАТИТ! ПОЖАЛУЙСТА! МОЛЮ! УЖЕ КРОВЬ ИЗ ГЛАЗ ОТ НИХ ИДЕТ!
Цирк уехал, а клоуны остались...
я тоже присоединяюсь. уважаемая редакция, писать об участниках д2, которые ну совсем ничем не прославились кроме участия в шоу для деградирущих слоев населения и малолеток, как то не подобает что-ли. пИшите про каких то рапунцелей, пынзарей... пишИте и про моего соседа тогда тоже.
Зачем эти огромные медведи, огромные букеты, инфантилизм какой-то
Да сколько можно уже? Самим не надоело?!
А где-то был ролик, где ее спрашивают, что такое овуляция. А она не знает...