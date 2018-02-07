5 февраля стало известно, что 20-летняя Кайли Дженнер родила своему 25-летнему возлюбленному Трэвису Скотту дочь. По сообщениям зарубежной прессы, молодой отец буквально ни на секунду не отходит от избранницы и новорожденной малышки. Возможно, музыкант попросту боится, что однажды его и близко не подпустят к крохе.

1 2 3 ... 12 Оказывается, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт не установили порядок общения с крохой Сторми

Не так давно журналисты выяснили, что новоиспеченная мама Кайли Дженнер серьезно поссорилась с отцом своей дочери Трэвисом Скоттом. В прессе ходили слухи, что звезда реалити-шоу собиралась порвать со своим избранником. Правда, в итоге все разрешилось благополучно. Близкие Кайли отмечают, что готов носить малышку на руках и сдувать пылинки с ее матери. Однако журналисты портала HollywoodLife считают, что причиной тому стал обычный страх лишиться возможности участвовать в воспитании Сторми.

Оказалось, что у Трэвиса и Кайли, которые не являются мужем и женой, нет соглашения об опеке над крохой. Оказалось, что у Трэвиса и Кайли, которые не являются мужем и женой, нет соглашения об опеке над крохой.

Специалист по семейному праву Дэвид Писарра объясняет: «В данном случае Трэвису остается надеяться, что Кайли не будет препятствовать его общению с малышкой. Дженнер имеет полное право запретить Скотту приближаться к Сторми». По словам юриста, звезда реалити-шоу может найти любую причину, чтобы лишить музыканта возможности воспитывать кроху. Журналисты сделали вывод, что Кайли заполучила отличный рычаг, с помощью которого она может заставить Трэвиса делать все, что ей нужно. Интересно, воспользуется ли им молодая мама?