Не так давно журналисты выяснили, что новоиспеченная мама Кайли Дженнер серьезно поссорилась с отцом своей дочери Трэвисом Скоттом. В прессе ходили слухи, что звезда реалити-шоу собиралась порвать со своим избранником. Правда, в итоге все разрешилось благополучно. Близкие Кайли отмечают, что готов носить малышку на руках и сдувать пылинки с ее матери. Однако журналисты портала HollywoodLife считают, что причиной тому стал обычный страх лишиться возможности участвовать в воспитании Сторми.
Специалист по семейному праву Дэвид Писарра объясняет: «В данном случае Трэвису остается надеяться, что Кайли не будет препятствовать его общению с малышкой. Дженнер имеет полное право запретить Скотту приближаться к Сторми». По словам юриста, звезда реалити-шоу может найти любую причину, чтобы лишить музыканта возможности воспитывать кроху. Журналисты сделали вывод, что Кайли заполучила отличный рычаг, с помощью которого она может заставить Трэвиса делать все, что ей нужно. Интересно, воспользуется ли им молодая мама?