12 февраля Тимати опубликовал у себя в Инстаграме резонансный пост. Музыкант сообщил, что на днях на его друга и коллегу диджея Smash было совершено зверское нападение в одном из ночных клубов Перми. По данным рэпера, увечья артисту нанес региональный депутат и спортсмен Александр Телепнев.

1 2 3 ... 15 На днях на диджея Smash было совершено нападение

Российские СМИ облетела новость о том, что в результате драки во время одной из вечеринок в пермском ночном клубе серьезно пострадал 35-летней Андрей Ширман, выступающий под псевдонимом диджей Smash. Инсайдеры сообщили, что на музыканта напал бывший депутат Заксобрания Пермского края и спортсмен Александр Телепнев. Инцидент произошел из-за того, что артист якобы отказался сделать селфи с мужчиной и его другом.



Информацию о драке подтвердил рэпер Тимати, который уже давно дружит и сотрудничает с серьезно пострадавшим диджеем Smash.

На своей странице в Инстаграме музыкант обнародовал подробности происшествия. Как утверждает Тимати, спортсмен находился в нетрезвом виде, когда напал на его коллегу. На своей странице в Инстаграме музыкант обнародовал подробности происшествия. Как утверждает Тимати, спортсмен находился в нетрезвом виде, когда напал на его коллегу.

В публикации исполнитель хита «Понты» обратился к обидчику Ширмана: «Ты же профессионал?! А развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал, еще и добили вдвоем ногами…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



По словам Тимати, он написал этот пост лишь с одной целью — добиться справедливости. Рэпер надеется, что сотрудники правоохранительных органов обратят внимание на этот инцидент и накажут виновного.



Сейчас диджей Smash, которому потребовалось хирургическое вмешательство, оправляется от полученных травм. Артист признался в Инстаграме, что у него были обнаружены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом челюсти со смещением и перелом кости лица правой щеки.



Любопытно, что несмотря на наличие доказательств и записи камеры наблюдения, сам Телепнев свою вину отрицает, называя многочисленные публикации в Сети не иначе как клеветой.