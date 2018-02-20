20.02.2018
После того, как в Сети появился видеоролик батла Гуфа и Птахи, интернет-пользователи принялись активно обсуждать информацию о том, что у Алексея Долматова есть сын, о котором никто не знал. Позднее эту новость прокомментировала бывшая супруга рэпера Айза Анохина.
  • Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
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    Айза Анохина рассказала все, что ей известно о втором сыне Гуфа

6 февраля в Санкт-Петербурге состоялся один из самых ожидаемых батлов года. Лицом к лицу встретились бывшие коллеги по группе Centr — Гуф и Птаха. На днях в Сети была опубликована запись поединка, хотя интернет-пользователи уже знали, что победителем в этом противостоянии стал Алексей Долматов. Давид Нуриев (настоящее имя Птахи, — прим. Woman.ru) раскрыл несколько неизвестных фактов, которые стали шоком не только для поклонников Гуфа, но и для судей. Птаха заявил, что у его бывшего коллеги есть сын, о котором никто не знает.

Сам Алексей не стал отрицать, что у него действительно есть еще один ребенок, но не захотел распространяться на эту тему. Вместо него это сделала Айза Анохина, прокомментировавшая эту информацию изданию Super.ru.

«Конечно, всех интересует тема второго ребенка, эта тема меня не касается, это было до меня. Видела я этого ребенка, он очень похож на своего отца, но это не Гуф», — заявила бизнесвумен. По словам Айзы, матерью ребенка является общая знакомая Гуфа и Птахи. Много лет назад девушка, которая на тот момент была замужем, заявила что ждет ребенка от Долматова, но когда дело дошло до ДНК-теста выяснилось, что настоящим отцом мальчика все же является ее муж. 

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