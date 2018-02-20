6 февраля в Санкт-Петербурге состоялся один из самых ожидаемых батлов года. Лицом к лицу встретились бывшие коллеги по группе Centr — Гуф и Птаха. На днях в Сети была опубликована запись поединка, хотя интернет-пользователи уже знали, что победителем в этом противостоянии стал Алексей Долматов. Давид Нуриев (настоящее имя Птахи, — прим. Woman.ru) раскрыл несколько неизвестных фактов, которые стали шоком не только для поклонников Гуфа, но и для судей. Птаха заявил, что у его бывшего коллеги есть сын, о котором никто не знает.
«Конечно, всех интересует тема второго ребенка, эта тема меня не касается, это было до меня. Видела я этого ребенка, он очень похож на своего отца, но это не Гуф», — заявила бизнесвумен. По словам Айзы, матерью ребенка является общая знакомая Гуфа и Птахи. Много лет назад девушка, которая на тот момент была замужем, заявила что ждет ребенка от Долматова, но когда дело дошло до ДНК-теста выяснилось, что настоящим отцом мальчика все же является ее муж.