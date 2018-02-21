На днях 32-летняя Ольга Бузова дала большое интервью, в котором подробно рассказала о мужчинах, которые за ней ухаживают. Также ведущая «Дома-2» призналась, что наладила отношения с экс-бойфрендом.

1 2 3 ... 12 Ольга Бузова рассказала о том, что происходит в ее личной жизни

В последнее время личная жизнь Ольги Бузовой стала одной из главных тем для сплетен. Не так давно за ведущей «Дома-2» ухаживал участник телестройки Роман Гриценко. Однако построить отношения с певицей у молодого человека не получилось. Также Ольге долго приписывали роман с Тимуром Батрутдиновым. Артистка и юморист посмеивались над интернет-пользователями и регулярно интриговали новыми совместными кадрами, но потом Бузова призналась, что с резидентом Comedy Club ее связывает только дружба.

В новом выпуске В новом выпуске журнала «Дом-2» Ольга дала откровенное интервью о своей личной жизни. «Я еще летом почувствовала, что хотела бы вновь испытать те эмоции, когда собираешься на свидание, ходишь с парнем по парку за руку. Но, увы, пока так и не встретила того самого», — сообщила певимца.

Правда, Бузова призналась, что недавно начала вновь общаться со своим бывшим бойфрендом Тимофеем Майоровым, которого долго подозревали в романе с Аллой Михеевой. «Говорят, что в одну реку не войти дважды. Но даже на примере наших участников мы знаем, что отношениям можно давать и второй, и третий, и четвертый шанс. Я и сама знаю пары, которые на пять лет расставались, а потом сходились и до сих пор живут счастливо. Сейчас не ставлю перед собой никаких ограничений — может быть все, что угодно», — заявила Ольга. Певица подчеркнула, что не испытывает к Тимофею любовных чувств. «Мне кажется, если бы мы познакомились сейчас, то были бы вместе и уже не расставались», — призналась Бузова. По словам артистки, бывший бойфренд никогда не унижал ее и говорил о ней только хорошее.