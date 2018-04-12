Ушедший 2017 год стал особенным для всего семейства Кардашьян — поклонники узнали о прибавлении в семействе Ким и Канье, а также о беременностях Кайли и Хлое. Последняя, несмотря на догадки общественности, долгое время скрывала свое интересное положение и никак его не комментировала. Однако 21 декабря Хлое опубликовала в своем Инстаграме фотографию с заметно округлившимся животом.
В комментарии под снимком Кардашьян-младшая оставила красноречивую подпись, в которой говорила о том, что сбылась ее давняя мечта. В своих интервью девушка не раз признавалась, что хочет малыша, а также намекала на проблемы с зачатием. Но, по словам Хлое, стоило ей проявить терпение, как радостная новость не заставила себя ждать.
И вот, 12 апреля журналисты портала TMZ сообщили о том, что знаменитость родила долгожданного ребенка. Девочка появилась на свет в одной из клиник Кливленда, куда Хлое недавно переехала, чтобы не разлучаться с бойфрендом, баскетболистом Тристаном Томпсоном.
По информации западных СМИ, из-за сильных переживаний Кардашьян родила немного раньше намеченного срока. Дело в том, что буквально на днях теледива узнала о том, что ее возлюбленный ей изменяет.
От всей души поздравляем Хлое с этим радостным событием. Пусть малышка растет здоровой и счастливой!
33-летняя Хлое Кардашьян родила первенца
Ушедший 2017 год стал особенным для всего семейства Кардашьян — поклонники узнали о прибавлении в семействе Ким и Канье, а также о беременностях Кайли и Хлое. Последняя, несмотря на догадки общественности, долгое время скрывала свое интересное положение и никак его не комментировала. Однако 21 декабря Хлое опубликовала в своем Инстаграме фотографию с заметно округлившимся животом.
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Поздравляю!!! Люблю Хлою!!
Господи, какой же придурок этот Тристан... Ни одна женщина не заслуживает донашивать ребенка в последние месяцы беременности в такой обстановке! Крепкого здоровья малышке, а Хлои - найти настоящего мужчину, который сможет нести ответственность за своих детей.
Из всех Кардашьяних нравится только она! Здоровья Хлое. Тристан пожалеет о содеянном очень сильно...дурак!