12 апреля 33-летняя Хлое Кардашьян впервые стала матерью. У звезды Инстаграма родилась дочь, имя которой пока не разглашается.

Ушедший 2017 год стал особенным для всего семейства Кардашьян — поклонники узнали о прибавлении в семействе Ким и Канье, а также о беременностях Кайли и Хлое. Последняя, несмотря на догадки общественности, долгое время скрывала свое интересное положение и никак его не комментировала. Однако 21 декабря Хлое опубликовала в своем Инстаграме фотографию с заметно округлившимся животом.



В комментарии под снимком Кардашьян-младшая оставила красноречивую подпись, в которой говорила о том, что сбылась ее давняя мечта. В своих интервью девушка не раз признавалась, что хочет малыша, а также намекала на проблемы с зачатием. Но, по словам Хлое, стоило ей проявить терпение, как радостная новость не заставила себя ждать.



И вот, 12 апреля журналисты портала TMZ сообщили о том, что знаменитость родила долгожданного ребенка. Девочка появилась на свет в одной из клиник Кливленда, куда Хлое недавно переехала, чтобы не разлучаться с бойфрендом, баскетболистом Тристаном Томпсоном.



По информации западных СМИ, из-за сильных переживаний Кардашьян родила немного раньше намеченного срока. Дело в том, что буквально на днях теледива узнала о том, что ее возлюбленный ей изменяет.



От всей души поздравляем Хлое с этим радостным событием. Пусть малышка растет здоровой и счастливой!