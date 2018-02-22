В конце января Ирина Пегова вернулась в Москву после отпуска, который провела в Дубае вместе со своей дочерью. Сейчас актриса постепенно возвращается к работе, а недавно решила кардинально сменит имидж и отрастила длинные локоны. А в последнее время поклонники все чаще замечают, что Ирина постройнела.
«Какая Вы здесь миниатюрная», «Обалдеть! Какая стройная и красивая», «Женщина — огонь», «Ирина вы молодец! Если вам удобно в этом весе держите его главное чтобы он не прыгал туда сюда», «Какая Вы здесь.. воздушная», «Потрясающе стильная», — написали фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Впрочем, некоторые подписчики Пеговой считают, что из-за похудения ее лицо заметно осунулось.
Что-то не разделяю я восторг. Перебор. Ей не идёт.
Высохла....
надо было раньше следить за весом, а сейчас фигура сложилось под нагрузкой вес-, широкая кость , короткая шея, широкие, короткие конечности, теперь худоба будет только уродовать . А так, конечно лишний вес это зло и нагрузка на организм
Хорошенькая она, улыбчивая, приятная , и актриса потрясающая. Лишний вес её не портил. А сейчас не понятно пока, как она выглядит под одеждой и в очках.