На днях 39-летняя Ирина Пегова опубликовала в своем микроблоге новую фотографию, которая произвела неизгладимое впечатление на ее многочисленных поклонников. В комментариях фолловеры отметили, что актриса стала выглядеть намного моложе.

1 2 3 ... 13 Поклонники в восторге от преображения Ирины Пеговой

В конце января Ирина Пегова вернулась в Москву после отпуска, который провела в Дубае вместе со своей дочерью. Сейчас актриса постепенно возвращается к работе, а недавно решила кардинально сменит имидж и отрастила длинные локоны. А в последнее время поклонники все чаще замечают, что Ирина постройнела.

Недавно Пегова опубликовала в своем Инстаграме новое фото в полный рост. Интернет-пользователям понравился молодежный образ актрисы, выгодно подчеркнувший ее фигуру, и они принялись делать ей комплименты в комментариях. Недавно Пегова опубликовала в своем Инстаграме новое фото в полный рост. Интернет-пользователям понравился молодежный образ актрисы, выгодно подчеркнувший ее фигуру, и они принялись делать ей комплименты в комментариях.

«Какая Вы здесь миниатюрная», «Обалдеть! Какая стройная и красивая», «Женщина — огонь», «Ирина вы молодец! Если вам удобно в этом весе держите его главное чтобы он не прыгал туда сюда», «Какая Вы здесь.. воздушная», «Потрясающе стильная», — написали фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Впрочем, некоторые подписчики Пеговой считают, что из-за похудения ее лицо заметно осунулось.