Не так давно в Сети разгорелся конфликт между 32-летней Ольгой Бузовой и 29-летним Андреем Скороходом, выступающим под псевдонимом Глебати. На днях резидент Comedy Club заявил, что устал от несправедливых нападок со стороны поклонников певицы, и вызвал ее на поединок.

23 февраля Ольга Бузова опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором сообщила, что один из резидентов Comedy Club публично ее оскорбил. Речь шла об Андрее Скороходе, выложившем в своем микроблоге коллаж: на одном из снимков была изображена Ольга Бузова, а на другом — Хищник из одноименного американского боевика. После этого ведущая «Дома-2» заявила, что собирается решать конфликт с «недомужчиной» в суде. Своего коллегу поддержал Тимур Батрутдинов, попросивший у певицы прощения, а вот сам Глебати, судя по всему, не видит повода извиняться.

«Я хочу напомнить, как начинался конфликт: я выложил картинку, которая кому-то там не понравилась. Я не оскорблял Ольгу Бузову, а первое обидное слово «недомужчина» прозвучало из ее уст. И весь конфликт у меня с неадекватными поклонниками госпожи Бузовой», — заявил Андрей в микроблоге. «Я хочу напомнить, как начинался конфликт: я выложил картинку, которая кому-то там не понравилась. Я не оскорблял Ольгу Бузову, а первое обидное слово «недомужчина» прозвучало из ее уст. И весь конфликт у меня с неадекватными поклонниками госпожи Бузовой», — заявил Андрей в микроблоге.

Позднее Скороход вызвал Бузову на поединок. «Это обращение Ольге Бузовой. Я не считаю, что у нас с тобой конфликт, но если ты так думаешь, предлагаю уладить конфликт так, как это делают в XXI веке. Я вызываю тебя на рэп-батл. А что, петь там не надо, так что ты справишься. Петь для пьяных мы оба умеем», — сообщил Андрей. Бузова пока никак не отреагировала на заявления Глебати, но ее поклонники уверены, что она не станет участвовать в батле.