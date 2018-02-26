23 февраля Ольга Бузова опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором сообщила, что один из резидентов Comedy Club публично ее оскорбил. Речь шла об Андрее Скороходе, выложившем в своем микроблоге коллаж: на одном из снимков была изображена Ольга Бузова, а на другом — Хищник из одноименного американского боевика. После этого ведущая «Дома-2» заявила, что собирается решать конфликт с «недомужчиной» в суде. Своего коллегу поддержал Тимур Батрутдинов, попросивший у певицы прощения, а вот сам Глебати, судя по всему, не видит повода извиняться.
Позднее Скороход вызвал Бузову на поединок. «Это обращение Ольге Бузовой. Я не считаю, что у нас с тобой конфликт, но если ты так думаешь, предлагаю уладить конфликт так, как это делают в XXI веке. Я вызываю тебя на рэп-батл. А что, петь там не надо, так что ты справишься. Петь для пьяных мы оба умеем», — сообщил Андрей. Бузова пока никак не отреагировала на заявления Глебати, но ее поклонники уверены, что она не станет участвовать в батле.
Оох, этот мужик просто стебется над ней.
Она и там не справится, как везде потерпела фиаско:)))) У этой женщины только одна дорога получается - содержание за чужой счет. Как не работала нигде, так и не работает. Только имитирует писательство, актерство, пение, малый бизнес. Семью, как выяснилось, тоже имитировала, даже мать ее отчитала за быт, а муж за измены. Нигде из нее не вышло толка. Какой ей батл, она только в зале сидеть может, пить и радоваться на камеру своим публичным унижениям.
Скороход,не парься по поводу 'недомужчины'! из уст этого транса это просто пук) это недоразумение с задутым лицом только и делает что ноит и ноит...что в жизни,так и на сцене...все ноит..
Да неужели хоть кто то не пойдет на поводу у этой Б. Браво, Скороход, что не повелся на нытье "обиженки". Флейту можно прихватить - вроде этот номер у нее получатся. Ржака.
А он мне нравится! Молодец, уел ее.
Большинство не оценило "талант" Бузовой ,так что, на всех в суд подавать будет . Ну тогда на западные СМИ ,в первую очередь, все -таки , " рашн транс " -это очень обидно .