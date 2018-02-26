На днях в прессе появилась информация о том, что Настя Рыбка и Алекс Лесли, которые сейчас находятся в Таиланде, были задержаны за незаконное проведение секс-тренинга. Все организаторы занятий были доставлены в Паттайю, где ожидают официального предъявления обвинений.

1 2 3 ... 13 По сведениям журналистов, Алекс Лесли был задержан в Таиланде

Недавно издание The Nation сообщило о том, что около десяти россиян были задержаны по подозрению в незаконном проведении секс-тренингов. Как сообщают журналисты, арест был произведен в одном из отелей на острове Лан. Там находилось 43 российских туриста. В ходе допроса выяснилось, что каждый из них заплатил около 625 долларов. Всех россиян, кроме десяти организаторов самого тренинга, вскоре отпустили.

Источник в правоохранительных органах Паттайи, куда были доставлены задержанные, сообщил Источник в правоохранительных органах Паттайи, куда были доставлены задержанные, сообщил ТАСС , что Алекс Лесли и Настя Рыбка были среди организаторов секс-тренинга. «Все задержанные сейчас в следственном изоляторе, ожидают суда, где им официально предъявят обвинения», — заявил источник.

По информации журналистов, Алекс, вероятно, будет обвинен в незаконной трудовой деятельности на территории королевства. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет или штрафа более трех тысяч долларов. Однако обычно местные власти ограничиваются денежным взысканием и депортацией, после которой Алекс и Настя не смогут посещать Таиланд некоторое время.