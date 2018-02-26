Недавно издание The Nation сообщило о том, что около десяти россиян были задержаны по подозрению в незаконном проведении секс-тренингов. Как сообщают журналисты, арест был произведен в одном из отелей на острове Лан. Там находилось 43 российских туриста. В ходе допроса выяснилось, что каждый из них заплатил около 625 долларов. Всех россиян, кроме десяти организаторов самого тренинга, вскоре отпустили.
По информации журналистов, Алекс, вероятно, будет обвинен в незаконной трудовой деятельности на территории королевства. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет или штрафа более трех тысяч долларов. Однако обычно местные власти ограничиваются денежным взысканием и депортацией, после которой Алекс и Настя не смогут посещать Таиланд некоторое время.
Депортация говоришь, ну ну
Ну что еше можно сказать?Допрыгались.
Им надо молиться, что бы их депортировали, иначе им тайской тюряге крышка, сгноят заживо.
Им надо молиться, что бы их депортировали, иначе им тайской тюряге крышка, сгноят заживо.