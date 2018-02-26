Старшая дочь 34-летней Ксении Бородиной, 8-летняя Маруся серьезно занимается художественной гимнастикой. Недавно она заняла второе место на престижных соревнованиях. Однако гордая мать призналась, что вовсе не мечтает о том, что ее дочь однажды станет олимпийской чемпионкой.

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Маруся Бородина заняла второе место на недавних соревнованиях

В Инстаграме Ксении Бородиной регулярно появляются фото, на которых ее старшая дочь запечатлена во время занятий художественной гимнастикой. По словам телеведущей, девочка относится к тренировкам очень ответственно и вкладывает в них всю душу. Однако Ксении не хотелось бы, чтобы Маруся стала профессиональной гимнасткой.



В недавнем посте в микроблоге Бородина поделилась с подписчиками гордостью за дочь, занявшую второе место на соревнованиях. Ведущая также рассказала, каким трудом девочке досталась эта победа: «Хочу сказать, как же тяжело видеть слезы на глазах своего ребенка и чужих в том числе, кто плачет пока разминается, кто ревет в туалете, кто держит все внутри себя, словно натянутые струны. Я всегда говорю своей дочери, только вперед и чем сложнее задача будет поставлена, тем приятнее вкусить от нее победу» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

Бородина не хочет, чтобы дочь стала профессиональной спортсменкой, ведь это «адский труд, потом и кровью дающийся». Бородина не хочет, чтобы дочь стала профессиональной спортсменкой, ведь это «адский труд, потом и кровью дающийся».

Телеведущая говорит, что отдала Марусю в гимнастику, чтобы та научилась самодисциплине, ведь девочка очень любит «считать ворон». На первое место знаменитая мама ставит учебу дочери, но и лишать ее любимого хобби не намерена. Маруся будет продолжать тренироваться 3 раза в неделю по 2-3 часа в день.



