В середине января суррогатная мать родила 37-летней Ким Кардашьян и ее 40-летнему мужу Канье Уэст дочь Чикаго. Звезда популярного американского реалити-шоу не стала долго с5крывать малышку и на днях опубликовала в своем Инстаграме ее первый снимок.

1 2 3 ... 12 Ким Кардашьян впервые опубликовала в своем Инстаграме фото с дочерью Чикаго

Ким Кардашьян никогда не скрывала от поклонников подробности своей личной жизни. Неудивительно, что всего через полтора месяца после появления на свет дочери Чикаго, она решила опубликовать ее фотографию в своем микроблоге. Всего за несколько часов кадр с малышкой набрал больше пяти миллионов лайков. Вполне возможно, снимок Ким с дочерью побьет рекорд, установленный ранее Кайли Дженнер.

«Малышка Чикаго», — коротко подписала снимок Кардашьян. «Малышка Чикаго», — коротко подписала снимок Кардашьян.

«Она просто куколка», «Очень красивая девочка», «По-моему, она очень похожа на маму», «Чикаго просто копия Ким! Такая же красавица», — написали в комментариях подписчики Ким. Некоторые из них отметили, что свою младшую дочь Кардашьян показала куда раньше, чем остальных детей.



Напомним, осенью стало известно, что Ким решила воспользоваться услугами суррогатной матери. Звезда реалити-шоу объяснила, что из-за проблем со здоровьем она не сможет сама выносить ребенка. В январе на свет появилась малышка Чикаго, о чем Ким и Канье сразу сообщили своим многочисленным поклонникам. Впервые кроху можно было увидеть на видеоролике, который Кайли опубликовала вскоре после того, как родила свою дочь Сторми.