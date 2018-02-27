Не так давно бывший муж Насти Рыбки сообщил, что у них есть общий ребенок, и рассказал многое о ее прошлом. На днях модель, прославившаяся благодаря скандалу, дала интервью и заявила, что у нее трое детей, но она не собирается их воспитывать.

1 2 3 ... 12 Настя Рыбка призналась, что у нее трое детей

После того, как Настя Рыбка заявила о групповом изнасиловании и поставила ультматум одному из крупнейших российских предпринимателей, она стала едва ли не самой обсуждаемой персоной в Рунете. Вскоре журналисты разыскали бывшего мужа девушки и узнали о ее прошлом. «Мы как бы развелись, но она аннулировала решение суда», — рассказал журналистам Николай Вашукевич. Также мужчина признался, что у них с Настей есть общий сын. «Сын нормальный парень, все понимает. Настя имеет к нему доступ без проблем. Имеет, но почему-то не появляется. Может, ради безопасности. Все, что она говорит — игра», — заявил в интервью Николай.

На днях Рыбка дала интервью На днях Рыбка дала интервью «Комсомольской правде» и призналась, что всего у нее трое детей. «Мальчик и две девочки. Старшие живут в Белоруссии, а младшая в Америке. У меня изначально с мужчинами были такие договоренности, что если они хотят — я рожаю», — заявила Настя.

«Иногда со старшими созваниваемся, но не более того. Их интересует только то, чтобы игрушка была дороже, чем у сверстников. Кашей их накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когда мозги появятся», — сообщила Рыбка. Модель не сомневается, что, повзрослев, ее дети обязательно захотят общаться с ней. Настя рассказала, что малышей она отдавала в течение года, а не сразу в роддоме. «Дети — это такая фигня. У меня в месяц по 60 учеников, в которых я вкладываюсь. И мой материнский инстинкт реализован на 1000%. И ставить мне в укор троих малышей, с отцами которых у меня сразу была договоренность, странно», — уверена девушка. По мнению Насти, она «работает ради более высокой миссии», чем воспитание детей.