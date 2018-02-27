Недавно Мелания Трамп вернулась к работе после того, как временно отказалась от публичных выходов из-за скандала вокруг измен супруга. Теперь первая леди США с новой силой взялась за исполнение обязанностей и уже приняла важное решение по кадровым перестановкам.
Как выяснили журналисты, радикальная мера связана с недавно всплывшей информацией о неоправданно высоком денежном вознаграждении, которое получила компания Уинстон Волкофф за участие в инаугурации американского президента. Приняв выплату в размере 26 миллионов долларов от некоммерческого фонда, отвечавшего за организацию мероприятия, Стефани нарушила условия договора.
47-летняя Стефани долгое время работала ивент-директором в американском журнале Vogue. В 2009 году она ушла из издания и открыла собственное креативное агентство. С Меланией Трамп Уинстон Волкофф знакома более 10 лет.
С ней что-ли изменил?
видимо да
у мелании всегда были маленькие глаза, но скоро вообще открываться не будут. гурченко 2
у мелании всегда были маленькие глаза, но скоро вообще открываться не будут.