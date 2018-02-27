В аппарате президента Дональда Трампа новый скандал. На днях стало известно о том, что первая леди США Мелания Трамп приняла решение уволить свою давнюю подругу с высокого поста, узнав, что та получила внушительное денежное вознаграждение за организацию инаугурации.

1 2 3 ... 13 Мелания Трамп уволила подругу с поста личного советника

Недавно Мелания Трамп вернулась к работе после того, как временно отказалась от публичных выходов из-за скандала вокруг измен супруга. Теперь первая леди США с новой силой взялась за исполнение обязанностей и уже приняла важное решение по кадровым перестановкам.

По сообщениям газеты The New York Times, Мелания Трамп уволила свою подругу Стефани Уинстон Волкофф, занимавшую неоплачиваемый пост старшего советника первой леди.

Как выяснили журналисты, радикальная мера связана с недавно всплывшей информацией о неоправданно высоком денежном вознаграждении, которое получила компания Уинстон Волкофф за участие в инаугурации американского президента. Приняв выплату в размере 26 миллионов долларов от некоммерческого фонда, отвечавшего за организацию мероприятия, Стефани нарушила условия договора.

Сама Стефани Уинстон Волкофф официально подтвердила свое увольнение, но назвала информацию, распространяемую прессой, ложной. В чем именно были неправы журналисты, она не пояснила.

47-летняя Стефани долгое время работала ивент-директором в американском журнале Vogue. В 2009 году она ушла из издания и открыла собственное креативное агентство. С Меланией Трамп Уинстон Волкофф знакома более 10 лет.