25 февраля в СМИ появилась новость о том, что около десяти россиян были задержаны по подозрению в незаконном проведении секс-тренингов. Арест был произведен в одной из гостиниц острова Лан. В ходе допроса выяснилось, что за занятия участники отдавали 625 долларов. В итоге всех россиян, кроме организаторов самого тренинга, отпустили. Настя Рыбка, Алекс Лесли и другие лица, причастные к проведению занятий, были отправлены в следственный изолятор.
Смартфон Настя передала одному из своих близких друзей, который регулярно рассказывает о ее состоянии и делится последними новостями. «Заболела в тюрьме. Двое суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предоставляют», — записал мужчина со слов Рыбки (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). Из опубликованного сообщения следует, что в зале суда Рыбку и Лесли выпустили под залог, но тут же лишили тайских виз. Поэтому секс-тренера и его ученицу попросту перевезли из одной тюрьмы в другую.
«Теперь их держат в условиях еще хуже. Бетонный пол. Нет кроватей. Еда только то что принесут. Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки похоже. Состояние очень плохое», — сообщил приятель Насти. Также Рыбка попросила помощи у всех своих фолловеров, которые могут поддержать ее в этой непростой ситуации.
Ох, блин ...опять эта Рыбка :(((((
хахахаха, "отморозила почки" в Тайланде(!). Валяюсь под столом.
Вторая Ольга бузова?! Каждый день по 10 никчемных новостей про неё
Какие она почки отморозила при температуре воздуха +30??
хахахаха, "отморозила почки" в Тайланде(!). Валяюсь под столом.
Там же бетонный пол, не важно, насколько жарко за окном, там все равно будет холодно.
Жалко девушку ( в Тае почему-то очень жесткие законы к тем, что нелегально работает
А что это за секс тренинги? Не понимаю?
А что это за секс тренинги? Не понимаю?
Жаль девушку... но ей это и предрекали. Если пострянно играть с огнем,то когда-нибудь обожжешься... Она еще худая очень,быстро загнуться может в плохих условиях.
Уж не месть ли это Дерипаски и ко
Уж не месть ли это Дерипаски и ко