Не так давно стало известно, что Настя Рыбка вместе со своим тренером Алексом Лесли были задержаны в Таиланде и оказались в следственном изоляторе. На днях модель смогла выйти на связь с подписчиками и поведала о том, что происходит с ней сейчас.

1 2 3 ... 12 Настя Рыбка впервые с момента ареста рассказала о своем состоянии

25 февраля в СМИ появилась новость о том, что около десяти россиян были задержаны по подозрению в незаконном проведении секс-тренингов. Арест был произведен в одной из гостиниц острова Лан. В ходе допроса выяснилось, что за занятия участники отдавали 625 долларов. В итоге всех россиян, кроме организаторов самого тренинга, отпустили. Настя Рыбка, Алекс Лесли и другие лица, причастные к проведению занятий, были отправлены в следственный изолятор.

С тех самых пор девушка не выходила на связь, однако недавно она нашла возможность сообщить своим подписчикам, как у нее дела.

Смартфон Настя передала одному из своих близких друзей, который регулярно рассказывает о ее состоянии и делится последними новостями. «Заболела в тюрьме. Двое суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предоставляют», — записал мужчина со слов Рыбки (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). Из опубликованного сообщения следует, что в зале суда Рыбку и Лесли выпустили под залог, но тут же лишили тайских виз. Поэтому секс-тренера и его ученицу попросту перевезли из одной тюрьмы в другую.



«Теперь их держат в условиях еще хуже. Бетонный пол. Нет кроватей. Еда только то что принесут. Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки похоже. Состояние очень плохое», — сообщил приятель Насти. Также Рыбка попросила помощи у всех своих фолловеров, которые могут поддержать ее в этой непростой ситуации.