Не так давно Иван Телегин, вернувшийся в Москву из Пхенчхана, отпраздновал 26-летие. Внимание интернет-пользователей привлек то, что на торжестве отсутствовала его 31-летняя супруга Пелагея. Поклонники певицы предположили, что у певицы и хоккеиста появились проблемы в браке.

1 2 3 ... 12 Пелагея прокомментировала слухи об измене Ивана Телегина

Пелагея и Иван Телегин стараются не афишировать то, что происходит в их браке, и не выносят публику подробности своих взаимоотношений. Поэтому поклонники могут только догадываться о том, что происходит между певицей и хоккеистом, недавно вернувшимся после Олимпиады в Южной Корее. Когда интернет-пользователи узнали, что свой день рождения спортсмен отметил без супруги, то заподозрили проблемы в их браке. К тому же в Сети появились снимки, на которых Ивана целует Карина Лебедева.

Однако сама Пелагея в интервью Telegram-каналу Super.ru заявила, что о разводе не может быть речи.

«Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители. Никакого развода, вот мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Все круто, я горжусь я своим мужем», — рассказала певица. На встрече олимпийцев с президентом Иван и Пелагея буквально ни на секунду не отходили друг от друга.