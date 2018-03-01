Пелагея и Иван Телегин стараются не афишировать то, что происходит в их браке, и не выносят публику подробности своих взаимоотношений. Поэтому поклонники могут только догадываться о том, что происходит между певицей и хоккеистом, недавно вернувшимся после Олимпиады в Южной Корее. Когда интернет-пользователи узнали, что свой день рождения спортсмен отметил без супруги, то заподозрили проблемы в их браке. К тому же в Сети появились снимки, на которых Ивана целует Карина Лебедева.
«Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители. Никакого развода, вот мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Все круто, я горжусь я своим мужем», — рассказала певица. На встрече олимпийцев с президентом Иван и Пелагея буквально ни на секунду не отходили друг от друга.
Как же Пелагеища телегу о такую отпустит...хитря алчная бабища. Телега, рви оглобли..
На фото 6 как будто папа,мама и сын!
ну, все начались в семейке проблемы
Телегин даже не сопротивляется , да уж
Мне она стала неприятна после этой истории с его бывшей семьёй.
Фигассе! Это ж ему наклониться надо было, чтоб Карина его поцеловала. Она ж не в прыжке его целует. И он счастлив , лицо у него довольное.
Мне она стала неприятна после этой истории с его бывшей семьёй.
Пелагея не вписывается в любимые стандарты жён футболистов- хоккеистов. Такшта не за горами лямур на стороне.
А он не мог себе покрасивее жену найти?
Фигассе! Это ж ему наклониться надо было, чтоб Карина его поцеловала. Она ж не в прыжке его целует. И он счастлив , лицо у него довольное.